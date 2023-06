Frauenberatungsstelle und Verein Frauenhaus laden zum Sommerkino

Bal­tha­sar Vol­ca­no, die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut und das Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut laden zu einem Som­mer­ki­no­abend nach St. Wolf­gang ein. „Die gött­li­che Ord­nung“ – eine Film­ko­mö­die aus der Schweiz von Petra Vol­pe aus dem Jahr 2017.

Schweiz 1971 – in einem idyl­li­schen Berg­dorf, fern ab von den gesell­schaft­li­chen Erneue­run­gen der 1968er Bewe­gung wird die jun­ge Haus­frau und Mut­ter Nora mit den patri­ar­cha­len Grund­struk­tu­ren ihres Umfel­des kon­fron­tiert. Ihr Ehe­mann ver­wei­gert ihr, sich eine Arbeit zu suchen und ver­pflich­tet sie unter Beru­fung auf das Ehe­ge­setz zur Haus­ar­beit. Ihr Wider­stand erwacht. Sie beginnt femi­nis­ti­sche Lite­ra­tur zu lesen, besucht eine Frau­en­de­mo in Zürich und fin­det in ihrem Dorf Mit­strei­te­rin­nen mit denen sie sich gemein­sam für das Frau­en­wahl­recht in der Schweiz ein­setzt. Der Frie­de im Dorf und in den Fami­li­en gerät ganz schön ins Wanken.

“Die gött­li­che Ord­nung” ist der ers­te Spiel­film über das Schwei­zer Frau­en­stimm­recht und des­sen spä­te natio­na­le Ein­füh­rung 1971. Dreh­buch­au­torin und Regis­seu­rin Petra Vol­pe (“Traum­land”, Dreh­buch von “Hei­di”) nimmt die Zuschau­er mit auf eine emo­tio­na­le Rei­se in die länd­li­che Schweiz der 1970er-Jah­re und die­se bahn­bre­chen­de Zeit. (Die gött­li­che Ord­nung — 3sat-Media­thek)