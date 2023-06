Gmunden: Ihr Auftritt bitte bei der Fête de la Musique!

Als Gene­ral­pro­be für‘s Kul­tur­haupt­stadt-Jahr geht heu­er in Gmun­den und der gesam­ten Regi­on erst­mals eine Fête de la Musi­que über die Büh­ne. Das in Paris erfun­de­ne Stra­ßen­mu­sik-Fest zur Som­mer-Son­nen­wen­de gibt’s mitt­ler­wei­le in vie­len Län­dern der Welt.

Ama­teu­rIn­nen und Pro­fis, Bands und Solo-Musi­ke­rIn­nen aus allen erdenk­li­chen Gen­res sind herz­lich dazu ein­ge­la­den, im öffent­li­chen Raum auf­zu­tre­ten und auf­zu­spie­len: Volks­mu­sik, Klas­sik, elek­tro­ni­sche Tanz­mu­sik, Jazz, Rock, Pop, Tanz und auch expe­ri­men­tel­le Musik-Per­for­man­ces – alles ist will­kom­men und erlaubt.

In Gmun­den fin­det die Fete am Frei­tag, 23. 6., von 17 – 24 Uhr in der gesam­ten Innen­stadt statt, bevor­zugt in Gas­sen und auf Plät­zen vor Bars und Gast­häu­sern, wo man genüss­lich und auch kuli­na­risch gut ver­sorgt zuhö­ren kann.

Damit sich die Akteu­rin­nen zeit­lich und räum­lich nicht in die Que­re kom­men, über­nimmt die Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt die Koor­di­na­ti­on. Bit­te tei­len sie dort mit, wann und wo genau sie auf­tre­ten wollen!

Die Stadt freut sich über jede Mitwirkung!

Kon­takt­mög­lich­kei­ten

Mail: kulturamt@gmunden.ooe.gv.at

Tel.: 07612 / 794–81

Image-Foto: Ado­be­Stock