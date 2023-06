Große Suchaktion nach abgängigem Mädchen

Eine groß­an­ge­leg­te Suche mit über hun­dert Betei­lig­ten nach einem Mäd­chen, das bei einer Wan­de­rung in Bad Goi­sern plötz­lich ver­schwun­den war, nahm ges­tern ein gutes Ende.

Von der Aus­sichts­war­te „Joch­wand“ war die 14-Jäh­ri­ge in Beglei­tung ihrer Eltern am Nach­mit­tag des 4. Juni 2023 auf einem Wan­der­weg unter­wegs. In Rich­tung der Goi­se­rer Ort­schaft Wei­ßen­bach soll­te die gemein­sa­me Wan­de­rung füh­ren, als das Mäd­chen plötz­lich im Wald ver­schwand. Die Suche der Eltern blieb erfolg­los, sodass Poli­zei und Berg­ret­tung zu Hil­fe geru­fen wurden.

120 Ein­satz­kräf­te bei Suche beteiligt

Da es kaum Anhalts­punk­te über den Auf­ent­halts­ort der Gesuch­ten gab, wur­den wenig spä­ter auch noch wei­te­re Ein­satz­kräf­te hin­zu­ge­zo­gen. In Sum­me stan­den folg­lich an die 120 Ein­satz­kräf­te von Poli­zei, Berg­ret­tung, Was­ser­ret­tung, der Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern, St. Aga­tha, Wei­ßen­bach und Lasern sowie Hun­de­füh­rer im Such­ein­satz. Koor­di­niert über eine gemein­sa­me Ein­satz­lei­tung wur­den die Such­ge­bie­te ent­spre­chend zuge­teilt und so zu Land und zu Was­ser nach der Ver­miss­ten gesucht. Auch aus der Luft wur­de die Suche mit­tels Poli­zei-Hub­schrau­ber und Feu­er­wehr­droh­ne unterstützt.

Mäd­chen völ­lig erschöpft aber unver­letzt gefunden

Zir­ka vier Stun­den nach dem Ver­schwin­den dann die erlö­sen­de Nach­richt: Das Mäd­chen konn­te unver­letzt, jedoch völ­lig erschöpft im unweg­sa­men Gelän­de auf­ge­fun­den werden.

Fotos: FF Bad Goisern