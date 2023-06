Großeinsatz bei Dehnfugenbrand in Vöcklabruck

Frei­tag­abend wur­den die Ein­satz­kräf­te zum Stadt­saal in Vöck­la­bruck alarmiert.

“Um 18:02 Uhr wur­den wir zu einer Rauch­ent­wick­lung in der Tief­ga­ra­ge des Stadt­saal­ge­bäu­des geru­fen. Der Ein­satz­lei­ter bestä­tig­te die Rauch­ent­wick­lung und umge­hend began­nen zwei Atem­schutz­trupps damit, die Ursa­che für die Rauch­ent­wick­lung zu fin­den. Auf­grund der unkla­ren Situa­ti­on ver­an­lass­te der Ein­satz­lei­ter die Alar­mie­rung der FF Regau.

Nach eini­gen Minu­ten konn­te ein Brand in einer Dehn­fu­ge als Aus­lö­ser loka­li­siert wer­den. Dann begann eine sehr auf­wen­di­ge Brand­be­kämp­fung. Die Dehn­fu­ge wur­de von Innen und Außen mit schwe­ren Stemm­ge­rät geöff­net, um an den Brand­herd zu kom­men. Nach ca. 1,5 Stun­den konn­te das Mau­er­werk so weit geöff­net wer­den, dass die Brand­be­kämp­fung Wir­kung zeig­te. Auf­grund der star­ken Ver­rau­chung alar­mier­ten wir die FF Laa­kir­chen mit dem LUF, um die Gara­ge zu belüf­ten. Die Ursa­chen­er­mitt­lung liegt bei der Exe­ku­ti­ve”, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: FF Vöcklabruck