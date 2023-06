Gschwandtner Asphaltschützen Tabellenführer und Herbstmeister

An der Spit­ze ange­langt — Tabel­len­füh­rung in der Lan­des­li­ga und Herbst­meis­ter „im Sommer“

Ges­tern Frei­tag 2.6.2023 kam es in der Stock­hal­le Gschwandt zum Show­down in der OÖ Lan­des­li­ga Stock­sport zwi­schen der Uni­on Gschwandt und Uni­on Lambrech­ten. Mit den Stock­schüt­zen Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Gebets­ber­ger, Wal­ter Prüh­was­ser und Die­ter Auin­ger war für Gschwandt eine star­ke Beset­zung ange­tre­ten. Die Gäs­te kamen eben­falls in Top­be­set­zung zum letz­ten Spiel in der Vor­run­de. Die „Gschwandt­ner­buam“, wie sie lei­be­voll genannt wer­den, lie­ßen von Anfang an nichts anbren­nen und sieg­ten in einer trotz­dem span­nen­den Par­tie glas­klar mit 9:1 Spiel­punk­te und konn­ten somit die Tabel­len­füh­rung klar mit 8 Punk­te vor ESV Wei­er­fing mit 5 Punk­te, ESV Uni­on Lambrech­ten mit 4 Punk­te und Uni­on Wei­bern mit 3 Punk­te absichern.

Auch in der Ober­li­ga sicher­te sich die Gschwandt­ner Moar­schaft unter 10 teil­neh­men­den Teams bereits den Herbst­meis­ter­ti­tel vor ASKÖ Vorchdorf1 und ESV Lakkirchen1. Das Publi­kum an die­sen Abend war aus dem Häus­chen und fei­er­te anschlie­ßend in der Stock­hüt­te Gschwandt beim Wirt „Nus­si“ eine klei­ne Meis­ter­fei­er. Gra­tu­la­ti­on an das Team Gschwandt und wei­ter­hin viel Erfolg im Stocksport!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress