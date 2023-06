Hans Übleis als Obmann des Sozialzentrums bestätigt

Ver­ein Sozi­al­zen­trum: Hans Übleis als Obmann bestätigt

Bei der kürz­lich abge­hal­te­nen Mit­glie­der­ver­samm­lung des Ver­ei­nes Sozi­al­zen­trum wur­de Dr. Hans Übleis als Obmann im Amt bestä­tigt. Sei­ne Stell­ver­tre­ter sind Ger­lin­de May­er und Hil­trud Thö­nes­sen. Als Kas­sier bzw. Schrift­füh­re­rin wur­den Ernst-Josef Huber und Moni­ka Stadt­mayr gewählt. „Ich wer­de gemäß dem Selbst­ver­ständ­nis des Ver­ei­nes für Men­schen in Not im Bezirk Vöck­la­bruck da zu sein, die bewähr­te Arbeit gemein­sam mit den Vorstandskolleg:innen und Mitarbeiter:innen fort­set­zen“, beton­te Übleis in sei­ner Rede.

Der Ver­ein Sozi­al­zen­trum ist seit 1989 in Vöck­la­bruck aktiv und als Trä­ger der Ein­rich­tun­gen „Mosa­ik“, „Impuls“ und „der Korb“ ein wich­ti­ger Teil des sozia­len Net­zes im Bezirk (www.sozialzentrum.org) . Im letz­ten Jahr waren die neu­en Stand­or­te für Mosa­ik (Gmund­ner Stra­ße 69) und Impuls (Salz­bur­ger Stra­ße 18/1) die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen. Als neu­es Pro­jekt des inno­va­ti­ven Ver­ei­nes ist ein Tages­zen­trum für von Armut und Woh­nungs­lo­sig­keit Betrof­fe­nen geplant.

Die aus­schei­den­den Vor­stands­mit­glie­der Karl Gru­ber und Mar­tin Satt­le­der wur­den bedankt und ver­ab­schie­det. Die neu­en Vor­stands­mit­glie­der Mar­git Mayr­hau­ser-Huss und Man­fred Bin­der konn­ten sich den Ver­eins­mit­glie­dern vor­stel­len. Mit Dan­kes­wor­ten von Bür­ger­meis­ter Peter Scho­bes­ber­ger wur­de ein stim­mi­ger Abend abge­run­det.