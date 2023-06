In der Unterwelt des Dachsteins-Obertrauner Musikanten vor der Linse

Im Vor­jahr fei­er­te die Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun mit 26 Gast­ver­ei­nen und mit über 1.000 Musi­kern ihr 120-jäh­ri­ges Bestandsjubiläum!

Aus die­sem Anlass wur­de auch ein eige­ner Musi­ker­ka­len­der auf­ge­legt und stan­den die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker dafür an unge­wöhn­li­chen Orten vor der „Lin­se“ von Man­fred Schöpf.Einige Regis­ter dran­gen bis in die „Unter­welt“ des Dach­steins vor und wur­den tol­le Auf­nah­men in Dach­stein-Rie­sen­eis­höh­le oder in der Kop­pen­brül­ler­höh­le sowie am Krip­pen­stein auf­ge­nom­men. Eini­ge Exem­pla­re des Jubi­lä­ums­ka­len­ders gibt es übri­gens noch im Ober­trau­ner Tourismusbüro.

Die nächs­ten musi­ka­li­schen Höhe­punk­te für die Ober­trau­ner Musi­kan­ten sind das moder­ne Kon­zert im Ober­trau­ner Strand­bad am Sams­tag, 8. Juli, und die Teil­nah­me an ver­schie­de­nen Jubi­lä­ums­fes­ten befreun­de­ter Musikkapellen.

Sport­lich-musi­ka­lisch rund gehen wirds beim tra­di­tio­nel­len Wald­fest mit dem Musi­kan­ten-Fuß­ball­tur­nier am Sams­tag, 12. August, bei dem auch Gast­auf­trit­te der „Goi­sern Böh­mi­schen“, der Musik­ka­pel­le Kumitz sowie der „Sound­fe­ger“ im uri­gen Stan­gen­zelt in der Trau­nau auf dem Pro­gramm stehen.