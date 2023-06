Junger Raser mit 180 km/h im 80er unterwegs

Ein jun­ger Raser hat Mon­tag­abend in Pins­dorf die Auf­merk­sam­keit der Poli­zei auf sich gezo­gen. Der Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer war mit unglaub­li­chen 180 km/h bei erlaub­ten 80 unterwegs.

Eine Poli­zei­strei­fe führ­te am 12. Juni 2023 gegen 23:30 Uhr Geschwin­dig­keits­mes­sun­gen auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße in der Wie­sen­sen­ke im Gemein­de­ge­biet von Pins­dorf durch. Dabei konn­te ein 19-jäh­ri­ger Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer aus dem Bezirk Gmun­den mit sei­nem Fahr­zeug mit 180 km/h in Fahrt­rich­tung Vöck­la­bruck gemes­sen wer­den. Auf die­sem Stra­ßen­ab­schnitt sind 80 km/h erlaubt.

Eine Anhal­tung vor Ort war auf­grund der hohen Geschwin­dig­keit nicht mög­lich, wes­halb die Nach­fahrt auf­ge­nom­men wur­de. Der 19-Jäh­ri­ge konn­te schließ­lich auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Wien ange­hal­ten wer­den. Er wird der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den ange­zeigt, so die Polizei.