Kabarettisten Ludwig Müller und Wolf Gruber im Duett | Freitag, 2. 6., 19.30 Uhr, Stadttheater Gmunden

“Dop­pel-Jack­pot” titu­lie­ren die bei­den Kaba­ret­tis­ten Lud­wig Mül­ler und Wolf Gru­ber ein gemein­sa­mes Best of-Pro­gramm, das am Frei­tag, 2. 6. um 19.30 Uhr im Stadt­thea­ter Gmun­den statt findet.

Wolf Gru­ber, aus­ge­zeich­net mit dem Jury­preis des größ­ten Klein­kunst­fes­ti­vals Öster­reichs — der Ybbsia­de — und Lud­wig Wolf­gang Mül­ler, aus­ge­zeich­net mit dem “öster­rei­chi­schen Kaba­rett­preis” und dem “Salz­bur­ger Stier”, zie­hen dabei alle Register.

Der in Gmun­den auf­ge­wach­se­ne Mann mit dem legen­dä­ren Wort­witz und Schüt­tel­reim-Spe­zia­list Lud­wig Mül­ler begeis­tert das Publi­kum mit genia­len Wort­spen­den und Wolf Gru­ber ver­blüfft mit sei­nen akri­bi­schen Recher­chen über Män­ner, Frau­en, die Lie­be und ande­re Irr­tü­mer. Lud­wig Mül­ler schüt­tel­reimt — als sich ein deut­scher Tou­rist bei einer Aus­sichts­platt­form vor ihn drängt: “Geh do weg, du Zipfelg´sicht, du nimmst mir auf den Gip­fel d´Sicht”! Wolf Gru­ber lässt sich auch in die­ser schwe­ren Zeit, sei­nen Opti­mis­mus nicht neh­men. Frei nach dem Mot­to: “Ich bin so ein Opti­mist, ich hän­ge mich erst auf, wenn alle Stri­cke reißen!”

Frei­tag, 2. 6., 19.30 Uhr, Stadt­thea­ter Gmunden

Kar­ten an der Abend­kas­se und auf oeticket.com