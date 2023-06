Kitesurfer kollidierte mit Motorboot

Ein schwe­rer Unfall hat sich am Don­ners­tag auf dem Traun­see in Eben­see ereig­net. Ein Kite­sur­fer kol­li­dier­te mit einem Motor­boot. Der Mann wur­de dabei schwer verletzt.

Ein 65-jäh­ri­ger soge­nann­ter Kite­foi­ler aus dem Bezirk Vöck­la­bruck flog am 29. Juni 2023 gegen 14:30 Uhr mit sei­nem Board auf dem Traun­see im Bereich Trauneck im Gemein­de­ge­biet von Eben­see am Traun­see. Zeit­gleich fuhr in die­sem Bereich ein 78-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den mit sei­nem Motor­boot in die­sem Bereich.

Laut Poli­zei bemerk­ten die bei­den Män­ner zwar, dass ihre Wege sich kreuz­ten, konn­ten aber einen Zusam­men­prall nicht mehr ver­hin­dern. Der 65-Jäh­ri­ge fiel bei der Kol­li­si­on von sei­nem Sport­ge­rät und ver­letz­te sich unbe­stimm­ten Grades.

Der Ver­un­fall­te wur­de vom Motor­boot­fah­rer aus dem See geret­tet und der Was­ser­ret­tung über­ge­ben. Zwei Unfall­chir­ur­gen, die zufäl­lig einen Segel­kurs in der Nähe absol­vier­ten eil­ten zum Ver­un­fall­ten, leis­te­ten Ers­te Hil­fe und setz­ten einen Not­ruf ab.

Die Boots­be­sat­zung der ÖWR Eben­see immo­bi­li­sier­te den Schwer­ver­letz­ten mit­tels Spi­ne­board, brach­te den Pati­en­ten scho­nend auf das Was­ser­ret­tungs­ein­satz­boot und beför­der­te ihn ins „Trauneck“. Dort wur­de der Schwer­ver­letz­te an das war­ten­de Not­arzt­team über­ge­ben und schließ­lich durch den Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 ins Kran­ken­haus geflo­gen, berich­tet die Wasserrettung.