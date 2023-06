KIWANIS CLUB JUNIOR ‑Open Air Event für guten Zweck-„The NASHBLACK“ spielt am 23.06.2023 beim Stehbeisl

KIWA­NIS Club Juni­or zu Ischl konn­te „The NASHBLACK“ für ein Kon­zert im Rah­men des Street­fes­ti­vals in Bad Ischl am 23.06.2023 gewin­nen. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19.00 Uhr. Der Ein­tritt ist frei. Die gesam­mel­ten frei­wil­li­gen Spen­den kom­men bedürf­ti­gen Kin­dern zugute.

„The NASHBLACK“, das sind vier jun­ge Indi­vi­dua­lis­ten, die sich ihr gan­zes musi­ka­li­sches Leben lang in ver­schie­de­nen Pro­jek­ten und Gen­res auf­ge­hal­ten haben, um nun gemein­sam ihrer Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf zu lassen.Neben Song­wri­ter und Front­man Peter Nash (gui­tar, vocals) aus Gmun­den (OÖ) setzt sich ein­mal mehr der begna­de­te Tho­mas Schnei­der (drums, vocals) aus Bad Ischl (OÖ), nach einer bereits über 10-jäh­ri­gen gemein­sa­men Freund­schaft und Band­ge­schich­te bei „Nash­ville“, an sei­ne Seite.Ebenfalls aus der Kai­ser­stadt darf man auf Phil­ipp Sev­cik (bass, vocals), einem abso­lut ver­sier­ten, erfah­re­nen Musi­ker und All­round­ta­lent in allen Musik­sti­len gespannt sein.

Abge­run­det wird die Män­ner­run­de durch Mrs. Wen­dy Nash (gui­tar, vocals), die nach einem Jahr­zehnt inter­na­tio­na­ler Musik­erfah­rung in Eng­land, Schott­land und Deutsch­land end­gül­tig den Weg von Alp­bach (T) ins Salz­kam­mer­gut gefun­den hat.Die vier viel­fäl­ti­gen Cha­rak­te­re ver­ei­nen ihre Songs und die aus­ge­klü­gel­ten Arran­ge­ments mit der ein oder ande­ren Cover­ver­si­on aus der Rock n‘ Roll und Coun­try Ecke und machen das Live Kon­zert zu einer ein­zig­ar­ti­gen Sou­thern Coun­try Rock Show für Augen und Ohren.

Neben dem musi­ka­li­schen Genuss wird auch für Speis und Trank gesorgt.