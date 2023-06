Kletterer am Traunstein abgestürzt

Ein Klet­te­rer ist am Sams­tag auf dem Traun­stein 15 Meter abge­stürzt. Der Mann zog sich Ver­let­zun­gen am Kopf zu und muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Zwei deut­sche Alpi­nis­ten, 57 und 40 Jah­re alt, stie­gen am 03. Juni 2023 gegen 10:00 Uhr in die alpi­ne Klet­ter­rou­te “Traun­stein-Süd­west­grat” ein. Im Bereich der vor­letz­ten Seil­län­ge kam die Seil­schaft von der Rou­te ab und gelang­te zu weit rechts in die Traun­stein Süd­west­wand und in die dort befind­li­chen schwe­re­ren Kletterouten.

Der 57-jäh­ri­ge Seil­schafts­füh­ren­de war offen­bar mit der schwie­ri­ge­ren Rou­te über­for­dert und stürz­te man­gels Zwi­schen­si­che­run­gen rund 15 Meter in sei­ne letz­te Siche­rung. Sein Sturz konn­te vom 40-jäh­ri­gen Seil­part­ner gehal­ten wer­den, er zog sich beim Absturz jedoch Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des an den Bei­nen und am Kopf zu.

Der Ver­letz­te wur­de vom Not­arzt­hub­schrau­ber aus der Wand geret­tet und in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Eine wei­te­re zufäl­lig in der Wand befind­li­che Seil­schaft, die durch ein Mit­glied des Berg­ret­tungs­diens­tes Zell am See geführt wur­de, küm­mer­te sich anschlie­ßend um den 40-Jäh­ri­gen und erklet­ter­te die Wand bis zum Aus­stieg. Gemein­sam stie­gen sie in das Tal zum Aus­gangs­punkt ab, berich­tet die Polizei.