Leicht zerbrechlich: Auto donnert quer durch neugestalteten “Glas-Kreisverkehr” bei Schwanenstadt

In Redlham bezie­hungs­wei­se Schwa­nen­stadt ist Sonn­tag­früh wie­der ein­mal ein PKW quer durch den dor­ti­gen Kreis­ver­kehr gerast. Dies­mal wur­de der neu­ge­stal­te­te “Glas-Kreis­ver­kehr” schwer beschädigt.

Die Neu­ge­stal­tung war erst vor rund drei­ein­halb Wochen abge­schlos­sen wor­den. Der Unfall pas­sier­te beim Kreis­ver­kehr an der Kreu­zung der B1 Wie­ner Stra­ße mit der B135 Galls­pa­cher Stra­ße, Salz­bur­ger Stra­ße, dem Gewer­be­park Ost und der Georg-Hum­mer-Stra­ße, durch den auch die Gemein­de­gren­ze zwi­schen Redlham und Schwa­nen­stadt verläuft.

“Ein PKW hat im Gewer­be­park Ost die Ein­fahrt in den Kreis­ver­kehr ver­passt, ist dar­auf­hin über den Kreis­ver­kehr bis auf die ande­re Sei­te gefah­ren, wo die Fahrt bei einem Ver­kehrs­schild end­gül­tig gestoppt wur­de. Am Fahr­zeug und am Kreis­ver­kehr ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den, ver­letzt wur­de nie­mand. Die Feu­er­wehr sicher­te die Unfall­stel­le ab, barg das ver­un­fall­te Fahr­zeug und stell­te es an einem nahen Platz für den Abschlepp­dienst bereit. Wei­ters wur­den die Fahr­bahn gerei­nigt und aus­ge­lau­fe­ne Flüs­sig­kei­ten gebun­den”, so die Feu­er­wehr Redlham.

Fotos: FF Redlham