Margareta-Patrozinium-Eine alte Urkunde erlangt neue Bedeutung

Kir­chen- und Pfarr­pa­tro­ne sind etwas Bestän­di­ges durch die Jahr­hun­der­te. Wenn an die­sen Tra­di­tio­nen etwas geän­dert wird, ist das ein höchst sel­te­ner Anlass. Die Pfarr­ge­mein­de See­wal­chen setzt nun ein ver­lo­ren gegan­ge­nes Patro­zi­ni­um wie­der ein.

Das Jako­bus-Patro­zi­ni­um (25. Juli) der Pfarr­kir­che See­wal­chen weist zurück auf das 9. und 10. Jahr­hun­dert. Eine Ablass­ur­kun­de aus dem Jahr 1491 erwähnt jedoch zusätz­lich ein Patro­zi­ni­um zur Hei­li­gen Mar­ga­re­ta (20. Juli). Die­ses ist in der Geschich­te offen­sicht­lich wie­der in Ver­ges­sen­heit gera­ten. Der Pfarr­ge­mein­de­rat hat die­ses his­to­ri­sche Doku­ment zum Anlass genom­men, sich der Hei­li­gen Mar­ga­re­ta zu erin­nern und das Patro­zi­ni­um wie­der ein­zu­set­zen. „Es ist für mich ein Zei­chen der Zeit, Frau­en in der Kir­che sicht­bar zu machen und ihre Rol­len zu stär­ken“, sagt Mar­kus Him­mel­bau­er, Lei­ten­der Seel­sor­ger der Pfar­re See­wal­chen. „Neben dem Mari­en­wall­fahrts­ort Atter­see gibt es kei­ne Pfarr­kir­che in unse­rem Deka­nat mit einer weib­li­chen Patro­nin. Ich hal­te es sym­bo­lisch für sehr wich­tig, dass wir nun die­ses Zei­chen setzen.“

Ein Zei­chen für die Zukunft

Doku­men­tiert durch ein bischöf­li­ches Dekret, das im Archiv der Bene­dik­ti­ner-Abtei Micha­el­beu­ern (Salz­burg) auf­be­wahrt ist, hat auch das Bischöf­li­che Ordi­na­ri­at Linz im Sche­ma­tis­mus das neue Patro­zi­ni­um offi­zi­ell ver­merkt. Schon 1427 ist eine Altar­wei­he zur Hei­li­gen Mar­ga­re­ta über­lie­fert und aus der Epo­che der Ablass­ur­kun­de befin­det sich noch heu­te eine goti­sche Sta­tu­te der Hei­li­gen auf dem Hoch­al­tar. „Wir haben den geist­li­chen Grund­stein unse­rer Gemein­schaft neu gefes­tigt“, sagt Pfarr­as­sis­tent Him­mel­bau­er: „Wie die­ser nun neue Frucht tra­gen und in die Her­zen der Men­schen ein­ge­hen wird, das ist wohl eine Fra­ge von Jahr­zehn­ten, ja Jahr­hun­der­ten. Für unse­re Kir­che hof­fe ich jeden­falls, dass es nicht nur bei der Wert­schät­zung der Frau­en auf die­ser sym­bo­li­schen Ebe­ne bleibt.“

Mit­ar­bei­ter gesucht

Der Anlass der his­to­ri­schen Urkun­de ist aktu­ell wie heu­te: Es wer­den Mit­ar­bei­ter für die Kir­che gesucht! 1439 wur­de der aktu­el­le Kir­chen­bau begon­nen. Und obwohl 1486 eine Inschrift am Tri­umph­bo­gen das Ende der Bau­ar­bei­ten bezeich­net, wer­den 1491 – mehr als 50 Jah­re nach Bau­be­ginn! – immer noch Gläu­bi­ge gesucht, die zu Jako­bi und zu den Fes­ten Mariä Rei­ni­gung und Mariä Emp­fäng­nis an „Mau­ern und Schmuck“ Hand anle­gen. Die­sen wird ein Nach­lass von hun­dert Tagen Sün­den­stra­fen zugesagt.

„Die­se Wor­te gel­ten für alle zukünf­ti­gen Zeiten.“