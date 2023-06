Medaillenflut für Gmundner Karateka

4x Gold, 2x Sil­ber und 4x Bron­ze – das ist Medail­len­aus­beu­te, die die Kara­te-Sport­ler der Sport­uni­on Gmun­den bei der Sport­uni­on Lan­des­meis­ter­schaft am 3. Juni 2023 erkämpften.

Den Anfang mach­te Desi­ree Aich­still mit Gold im Mixed-Kata-Bewerb der Unter­stu­fe, Anja Ober­eig­ner und Mela­nie Grill wur­den Drit­te. Domi­nik Tha­ler erreich­te in den U12 Bewer­ben Kata und Kum­i­te jeweils den drit­ten Platz, im Kara­te-War­ri­or-Bewerb konn­te er sich in einem gro­ßen Teil­neh­mer­feld durch­set­zen und hol­te Gold. Erik Groß­haupt gewann alle sei­ne Kämp­fe zu Null und sieg­te im Kum­i­te der all­ge­mei­nen Klas­se, im Kata-Bewerb wur­de er Zwei­ter und zu guter Letzt gewann Trai­ner Lud­wig Groß­haupt den +45 Kata-Bewerb, in der +35 Kata erreich­te er die Silberne.