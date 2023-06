Medaillenregen für Union Ohlsdorf bei Badminton Nachwuchs-Landesmeisterschaft

Mit 43 Medail­len unter­streicht die Uni­on Ohls­dorf ein­mal mehr ein­drucks­voll ihre Vor­macht­stel­lung in der hei­mi­schen Badmintonnachwuchsszene.

13 Gold‑, 12 Sil­ber- und 18 Bron­ze­me­dail­len sind das tol­le Ergeb­nis der Nach­wuchs­spie­le­rIn­nen bei den Lan­des­meis­ter­schaf­ten des Nach­wuch­ses vom ver­gan­ge­nen Wochenende.Besonders zu erwäh­nen sind natür­lich die Drei­fach­sie­ger Han­na Gil­les­ber­ger, Sebas­ti­an Huber (bei­de U17) und Alex­an­der Puschl (U15), die in allen drei Bewer­ben, also Ein­zel, Dop­pel und Mixed an die Spit­ze set­zen konnten.

Mit Lorenz Win­dau­er (HD U19), Lena Pried­ler (DD U17), Sebas­ti­an Prei­ner (HD U15) und Livia Mayr (DD U13) hat die Uni­on Ohls­dorf aber gleich noch 4 wei­te­re Lan­des­meis­ter in ihren Rei­hen aufzuweisen.Aber auch in den U11-Bewer­ben zei­gen mit Valen­tin Stein­kog­ler (2 x Sil­ber, 1 x Bron­ze) und Hele­na Puschl ( 1 x Sil­ber, 2 x Bron­ze), dass schon die nächs­ten Bad­min­ton­ta­len­te aus dem Hau­se Ohls­dorf in den Start­lö­chern für eine gro­ße Bad­min­ton­kar­rie­re stehen.