Medaillien bei Staatsmeisterschaften für Badminton Ohlsdorf

Öster­rei­chi­sche Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten der Schü­ler in Enns am 3/4. Juni

Und wie­der ein­mal zeig­te der Nach­wuchs der Sport­uni­on Ohls­dorf, das er nicht nur das Bun­des­land domi­niert, son­dern auch natio­nal ganz vor­ne mit­spie­len kann. So gesche­hen ver­gan­ge­nes Wochen­en­de in Enns, wo die OÖMM der Schü­ler, also der Alters­klas­sen bis U15 gespielt wurde.

Als Num­mer 4 gesetzt in den Bewerb gestar­tet, zeig­te die Mann­schaft der Sport­uni­on Ohls­dorf gleich am ers­ten Tur­nier mit Sie­gen gegen ASV Press­baum (3:2) und den Gast­ge­ber Enns (4:1) ihre Anwart­schaft auf den Titel. Im letz­ten Spiel an die­sem Tag muss­te man aller­dings eine 1:4 Nie­der­la­ge einstecken.

Mit dem damit erreich­ten 2ten Grup­pen­platz for­der­te man am Sonn­tag die an Posi­ti­on 1 gesetz­te Mann­schaft von Bad­min­ton Möd­ling. Hier lag schon fast die Sen­sa­ti­on in der Luft, lei­der wur­de das Her­ren­ein­zel und das Her­ren­dop­pel ganz knapp verloren.

Die­se knap­pe Nie­der­la­ge konn­te die Kids der Sport­uni­on Ohls­dorf aber im klei­nen Fina­le um Rang 3 nicht brem­sen. Mit einer tak­tisch gut gewähl­ten Auf­stel­lung konn­te man in die­sen Spie­len den UBSC Wol­furt mit 3:2 besie­gen, was schluss­end­lich den 3ten Gesamt­rang bedeu­tet. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on! (Bericht: Ste­phan Dlapka)

Öster­rei­chi­sche Meis­ter­schaf­ten U22 vom 3./4.Juni 2023 in Enns

Bei den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im U22 konn­te die Sport­uni­on Ohls­dorf mit 5 Medail­len eine tol­le Bilanz auf­wei­sen. Lorenz Win­dau­er gewann im Her­ren­dop­pel die Bronzemedaille.

Beson­ders erfolg­reich waren ein­mal mehr die Damen der Sport­uni­on Ohls­dorf. Dies­mal glänz­te Han­na Gil­les­ber­ger mit den Titeln im Mixed und im Damen­ein­zel gleich 2 mal die Gold­me­dail­le. Beson­ders der Titel im Damen­ein­zel war eine Riesenüberraschung!

Und auch im Damen­dop­pel konn­te die Damen aus der Bad­min­ton­hoch­burg Ohls­dorf Medail­len erbeu­ten. In die­sem Bewerb gewann Sarah Dlapka die Sil­ber­me­dail­le und Han­na Gil­les­ber­ger als Drauf­ga­be zu ihren bei­den Titeln die Bron­ze­me­dail­le. (Bericht: Ste­phan Dlapka)