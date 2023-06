Nachhaltigkeit im Fokus: Neue Photovoltaik-Anlage am Dach des ASZ Altmünster

Das The­ma Nach­hal­tig­keit wird in der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter groß­ge­schrie­ben. Im Früh­jahr wur­den bereits Ver­an­stal­tun­gen zu den The­men Car­sha­ring und nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­lö­sun­gen abge­hal­ten und auch der Tag der E‑Mobilität war ein vol­ler Erfolg. Dar­über hin­aus wur­de bereits im Herbst eine Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge auf das Dach des Alt­stoff­sam­mel­zen­trums montiert.

„Die Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge besteht aus ins­ge­samt 60 Modu­len, die sich am Dach des ASZ befin­den. Pro Jahr haben wir damit einen Ertrag von 21.000 Kilo­watt­stun­den“, erklärt Bür­ger­meis­ter Marin Pel­zer. „Damit spart die Gemein­de jähr­lich rund 1,7 Ton­nen CO 2 ein. Das ent­spricht in etwa 15.000 km Fahr­stre­cke mit einem PKW mit Ver­bren­nungs­mo­tor“, ergänzt Umwelt­be­ra­ter Alex­an­der Stro­bl. Die­se Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge ist neben den Anla­gen wie zB. beim Brun­nen Viech­tau, dem Alten­wohn­heim oder dem Bau­hof die zwölf­te gemein­de­ei­ge­ne Anlage.

Die Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge wur­de bereits im Novem­ber 2022 errich­tet und im Jän­ner 2023 ans öffent­li­che Strom­netz ange­schlos­sen. Für die­ses und nächs­tes Jahr sind wei­te­re Aus­bau­ten geplant.