Die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung Lan­des­ver­band Ober­ös­ter­reich trau­ert um ein Urge­stein der Was­ser­ret­tung. Am 12.06.2023 ver­starb Wal­ter Kobz­ik, Ehren­lan­des­lei­ter und Ehren­ring­trä­ger an den Fol­gen eines Ober­schen­kel­bru­ches im Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum in Linz im 88. Lebensjahr.

Gebo­ren am 11.07.1935 in Bra­tis­la­va wid­me­te er sein Leben der ehren­amt­li­chen Arbeit in der Was­ser­ret­tung, wo er unter ande­rem fast 30 Jah­re als Lan­des­lei­ter die Ver­ant­wor­tung über­nahm. Sei­ne zahl­rei­chen Aus­zeich­nun­gen spie­geln sein Enga­ge­ment im Ein­satz für die Gesell­schaft wider. Unter ande­rem erhielt er das Ver­dienst­zei­chen in Gold der Repu­blik Öster­reich, die Lan­des­ret­tungs­me­dail­le in Gold, die Huma­ni­täts­me­dail­le des Lan­des Ober­ös­ter­reich, die Ver­dienst­me­dail­le des Öster­rei­chi­schen Roten Kreu­zes in Gold und als höchst­mög­li­che Aus­zeich­nung inner­halb der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung wur­de ihm der Ehren­ring verliehen.

Wal­ter Kobz­ik war seit eini­gen Jah­ren ver­wit­wet, sei­ne Frau brach­te eine Toch­ter mit in die Fami­lie. Beruf­lich arbei­te­te er im Ver­trieb und war unter ande­rem bei der Fa. Hol­lu als Ver­kaufs­lei­ter für Öster­reich tätig. Ein Rück­blick auf sein Leben und sei­ne Leis­tun­gen ist auch ein Rück­blick auf die Geschich­te der Was­ser­ret­tung. Der Kampf gegen den Ertrin­kungs­tod war am 16. März 1957 der Antrieb bei der Grün­dung der ÖWR, dabei setz­te man in den ers­ten Jah­ren vor allem auf Prä­ven­ti­ons­ar­beit durch den Unter­richt und Aus­bil­dung im Schwim­men und Rettungsschwimmen.

Bereits 1956, ein Jahr vor der offi­zi­el­len Grün­dung der Was­ser­ret­tung, absol­vier­te er beim ers­ten Lan­des­lei­ter Josef Kryll einen Ret­tungs­schwimm­lehr­gang im Lin­zer Park­bad und star­te­te dort als jun­ger Ret­tungs­schwimm­leh­rer und Rie­gen­füh­rer sei­ne Kar­rie­re in der ÖWR.

Wal­ter Kobz­ik über­nahm in vie­len Funk­tio­nen Ver­ant­wor­tung, als Ein­satz­lei­ter am Pich­lin­ger­see und am Traun­see, was unge­fähr der heu­ten Orts­stel­len­lei­tung ent­spricht, als Haupt­ein­satz­lei­ter des Abschnit­tes Linz-Umge­bung, als Lan­des­lei­ter von 1970 bis 1973 und von 1975 bis 1999 und als Vize­prä­si­dent der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung von 1984 bis 1994.

1999 leg­te er zwar sei­ne offi­zi­el­len Funk­tio­nen zurück, blieb aber natür­lich nicht nur Mit­glied der Was­ser­ret­tung, son­dern war als Ehren­lan­des­lei­ter ein gern gese­he­ner Gast bei Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen, Ver­an­stal­tun­gen und Fei­er­lich­kei­ten. Zuletzt konn­te er die Boots­ein­wei­hung in Bad Goi­sern am 06. Mai 2023 mit sei­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Was­ser­ret­tung feiern.

Sein jah­re­lan­ges uner­müd­li­ches Enga­ge­ment trug wesent­lich dazu bei, dass sich die ÖWR seit ihren Anfän­gen als „Aus­bil­dungs­or­ga­ni­sa­ti­on“ zu einer Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on gewan­delt hat, die heu­te mit 23 Orts­stel­len in ganz Ober­ös­ter­reich für Sicher­heit in und am Was­ser sorgt. Unter sei­ner Lei­tung konn­ten in vie­len Orts­stel­len mit Unter­stüt­zung des Lan­des Ober­ös­ter­reich erst­mals Ret­tungs­boo­te und moder­nes Ret­tungs­ge­rät ange­schafft wer­den – ein wesent­li­cher Schritt auf dem Weg zum aktu­el­len Sta­tus als Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on, die neben der regel­mä­ßi­gen Siche­rung von zahl­rei­chen Bade­plät­zen an Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen und der Über­wa­chung von Sport- und Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen auch rund um die Uhr mit Boots­mann­schaf­ten und Spe­zi­al­kräf­ten im Bereich Tau­chen und Wild­was­ser für Ein­sät­ze bei Not- und Kata­stro­phen­fäl­len zur Ver­fü­gung steht. Auch bei der Ver­wirk­li­chung des Jugend- und Aus­bil­dungs­zen­trums der Öster­rei­chi­schen Was­se­rung nahe Nuß­dorf am Atter­see, wel­ches 1999 eröff­net wur­de, war Wal­ter Kobz­ik als einer der Grün­dungs­vä­ter maß­geb­lich beteiligt.

Es fällt schwer bei Wal­ter Kobz­iks viel­fäl­ti­gen Schaf­fen eine beson­de­re Leis­tung her­vor­zu­he­ben. In leb­haf­ter Erin­ne­rung blei­ben sei­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den die Erzäh­lun­gen über die Was­ser­ret­tung. Wenn er nach sei­ner Mei­nung gefragt wur­de, hat der ehe­ma­li­ge Lan­des­lei­ter sei­nen Erfah­rungs­schatz ger­ne geteilt, immer ohne sich auf­zu­drän­gen und immer mit einem freund­li­chen Lächeln. Ganz beson­ders hat er gestrahlt, wenn es um die Anfangs­jah­re der Was­ser­ret­tung gegan­gen ist. War er damals als jun­ger Ret­tungs­schwimm­leh­rer haupt­säch­lich mit der Aus­bil­dung von Sol­da­ten im Lin­zer Park­bad betraut, erin­ner­te er sich beson­ders an eine Akti­vi­tät, die ihn ein­mal aus­wärts nach Steyr führ­te. Dort wur­de das neue Frei­bad eröff­net, mit einem Tauch­be­cken mit einer Glas­wand als Attrak­ti­on. In einer klei­nen Grup­pe fuh­ren sie mit dem Fahr­rad von Linz nach Steyr und zeig­ten dort dem stau­nen­den Publi­kum unter Was­ser eini­ge Ret­tungs­übun­gen. Als Dank gab es Würs­tel und ein Krach­erl, bevor es wie­der mit dem Rad nach Hau­se ging.

Wal­ter Kobz­ik hat dem Lan­des­ver­band 2007 auch sei­ne per­sön­li­chen schrift­li­chen Erin­ne­run­gen an die Zeit von 1956 bis 1999 in der Was­ser­ret­tung über­las­sen. Sei­ne Schluss­wor­te in die­sem Manu­skript sind:

„Im Gebäu­de der ÖWR war und bin ich nur ein Bau­stein. Um ein Gebäu­de zu errich­ten, bedarf es vie­ler Bau­stei­ne, die alle einen Namen haben, aber es ist nicht immer mög­lich alle Namen zu nen­nen. Doch die Auf­ga­be ein wert­vol­ler Bau­stein für eine gute Sache zu sein, zeich­net uns aus.“

Am 22.06.2023 gibt es im Urnen­hain Urfahr von 08:00 bis 12:00 die Mög­lich­keit zur Verabschiedung.