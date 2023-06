Novität für AutofahrerInnen wie du und ich: Kurs für Kosten und Klima schonendes Fahren

In Koope­ra­ti­on mit dem ÖAMTC bie­tet die Stadt Gmun­den am Sams­tag, 10. Juni, einen Lehr­gang dafür an, wie man beim Auto­fah­ren glei­cher­ma­ßen Umwelt und Brief­ta­sche scho­nen kann.

Der Zugang ist ganz prag­ma­tisch. Den sofor­ti­gen Ver­zicht aufs eige­ne Auto zu pre­di­gen, geht an der Rea­li­tät vor­bei. Doch es ist enorm viel erreicht, wenn wir uns einen mög­lichst defen­si­ven, spar­sa­men und damit umwelt­scho­nen­den Fahr­stil aneignen.

Auf Wunsch der Stadt Gmun­den modi­fi­ziert der ÖAMTC einen Lehr­gang, der bis­lang für Berufs-LKW-Len­ke­rIn­nen aus­ge­legt war, für Nor­mal­ver­brau­cher, die mit ihrem Pri­vat-PKW oder E‑Auto dar­an teilnehmen.

Die Trai­nings­zie­le sind

o eine Reduk­ti­on des Schadstoffausstoßes,

o eine Reduk­ti­on der Schä­den und Abnüt­zungs­er­schei­nun­gen des Autos,

o nach­hal­tig weni­ger Spritverbrauch,

o eine Erhö­hung der Reich­wei­te, auch bei E‑Fahrzeugen, und in Sum­me aller Effekte

o eine deut­li­che Kostenersparnis.

Der halb­tä­gi­ge Kurs beginnt mit einem Theo­rie-Teil in der Lan­des­mu­sik­schu­le und geht in einen Pra­xis-Teil im rea­len Stra­ßen­ver­kehr über. Dabei üben und “erfah­ren” die Teil­neh­me­rIn­nen einen klü­ge­ren, wirt­schaft­li­che­ren Umgang mit ihrem Auto.

Sie wer­den erken­nen, dass damit so gut wie kein Zeit­ver­lust ver­bun­den ist und sie auch siche­rer unter­wegs sind. Anhand eines „Road­book“ fah­ren die Teil­neh­men­den eine vor­her fest­ge­leg­te Rou­te ab — zunächst ein­mal im gewohn­ten Stil und danach mit einem Trai­ner auf dem Beifahrersitz.

Für ein mög­lichst inten­si­ves per­sön­li­ches Coa­ching ist die Zahl der Teil­neh­men­den auf 15 begrenzt. Die Stadt­ge­mein­de und Lan­des-För­der­mit­tel sor­gen dafür, dass das Trai­ning nur so viel kos­tet wie eine hal­be Tank­fül­lung, näm­lich 40 Euro pro Person.

Anmel­dun­gen

bei der Gmund­ner Kli­ma­ko­or­di­na­to­rin Dr.in Vere­na Pühringer-Sturmayr

verena.puehringer-sturmayr@gmunden.ooe.gv.at oder unter 07612 794–232