Offene Gmundner Tischtennis Stadtmeisterschaften 2023-Neue Stadtmeister gekührt

Die Sek­ti­on Tisch­ten­nis der Sport­uni­on Gmun­den hat ver­gan­ge­nen Sonn­tag die offe­nen Gmund­ner Stadt­meis­ter­schaf­ten 2023 erfolg­reich über die Büh­ne gebracht.

Mit 20 Teil­neh­mern in insg. 5 Bewer­ben gab es vie­le span­nen­de Spie­le und durch­aus viel Emo­tio­nen. In einer heiß umkämpf­ten Final-Par­tie konn­te sich Erwin Fuchs heu­er gegen den amtie­ren­den Stadt­meis­ter Robert Zau­ner durch­set­zen und hol­te somit den Titel des Stadt­meis­ters erst­mals (seit Jah­ren) wie­der in die Sek­ti­on Tisch­ten­nis der Sport­uni­on Gmun­den zurück.

Auch in den Jugend-Bewer­ben und in den RC < 1000 Bewerb gin­gen die Titel an die Sek­ti­on Tischtennis.Wir bedan­ken uns auch recht herz­lich über den Besuch von Ste­fan Krapf und Maxi­mi­li­an Att­wen­ger und wir sind stets sehr dank­bar, dass wir sei­tens der Stadt­ge­mein­de immer sehr viel Unter­stüt­zung und Rücken­wind, vor allem für unse­re Jugend- und Nach­wuchs­ar­beit, bekommen.

Ein wei­te­rer Dank gilt auch unse­ren Spon­so­ren der “Raiff­ei­sen­bank Salz­kam­mer­gut” und “Gmun­den Milch”, die uns das Abhal­ten der Stadt­meis­ter­schaft über­haupt erst finan­zi­ell ermöglichen.

Die Ergeb­nis­se im Überblick:

Stadt­meis­ter 2023 im Bewerb RC > 1000:

Erwin Fuchs Robert Zau­ner Bern­hard Höfner

Stadt­meis­ter 2023 im Bewerb RC < 1000:

Chris­toph Louzek Josef Schla­ger Ben­ja­min Feichtinger

Stadt­meis­ter 2023 im Bewerb Jugend:

Ben­ja­min Feichtinger Ema­nu­el Feichtinger Ben Schlöp­ker

Stadt­meis­ter 2023 im Bewerb Hobby:

Flo­ri­an Markowsky Enjo Bin­der Mathi­as Helnwein

Stadt­meis­ter 2023 im Hoffnungsbewerb:

Enjo Bin­der Mathi­as Helnwein Eli­as Zauner

Die gesam­te Sal­zi Redak­ti­on gra­tu­liert sehr herzlich!