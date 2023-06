Paukenschlag im Frauenfußball:  FC Altmünster zieht den Landesliga-Dritten zurück

„Wegen des aus­ge­dünn­ten Kaders und nur mehr 10,11 Spie­le­rin­nen, die stän­dig zur Ver­fü­gung ste­hen“, so Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger und Kapi­tä­nin Chris­ti­na Kerschbau­mer, wur­de das Frau­en­team des FC Alt­müns­ter vom Ver­ein abge­mel­det. Im letz­ten Spiel unter­la­gen die Traun­see-Fuß­bal­le­rin­nen am Sams­tag-Abend mit dem „letz­ten Auf­ge­bot“, unter ande­rem mit „ehe­ma­li­gen“ Stüt­zen, dem Vize­meis­ter SPG Perg/Windhaag mit 1:2 (1:1), den zwi­schen­zeit­li­chen Aus­gleichs­tref­fer erziel­te Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger (38. Minute).

„Out“ nach knapp 20 Jahren

Der Ex-Stamm­gast in der Lan­des­li­ga mit Vor­lie­be für Rang 4 erober­te in 333 Meisterschaftsspielen155 Sie­ge, spiel­te 44 x remis und unter­la­gen in 134 Spie­len, bei einem Tor­ver­hält­nis von 704:641. Der Meis­ter­ti­tel 2013 in der Frau­en­klas­se Ost, 3 Podi­ums­plät­ze als Drit­te (2015/16, 2018/19 und 2022/23) in der Landesliga,zählen zu den größ­ten sport­li­chen Erfol­gen, 6 x lan­de­te „frau“ auf Rang 4, dazu kommt der o.ö. U12- Lan­des­meis­ter­ti­tel 2005 und „Sil­ber“ 2008 im B- Bewerb des „Richard Stad­ler-Hal­len­cups“. Zu den bekann­tes­ten Spie­le­rin­nen zäh­len Ex- ÖFB- U19 Tor­hü­te­rin Ste­fa­nie Heissl, Lang­zeit-Kapi­tä­nin Susan­ne Schuh­mei­er, BEd, (292 Spie­le /9 Tore), Mit­tel­feld­re­gis­seu­rin, Abwehr­che­fin und Tor­frau in einem: Katha­ri­na Hrou­da mit 262/ 104 Toren (Best­mar­ke!), und die bun­des­li­ga­er­fah­re­ne Debo­rah Mir­ja­nic (248/97).

Die Trai­ner­rie­ge wird ange­führt von Lang­zeit-Coach Dr. Mat­thi­as Ren­ner, Klaus Frau­en­eder, Rene Amos, Chrisa­bel Prie­schl, Klaus Bilek, Johann Vor­wag­ner, Peter März­en­dor­fer, Jür­gen Bau­mann, Peter Göschlber­ger, Jür­gen Wabitsch, Mario Zol­gar, Phil­ipp Kar­lin­ger und Andre­as Liftinger.