Pernecker Maibaum wird für Bauvorhaben verwendet

Am Mitt­woch­abend wur­de auch bei der Feu­er­wa­che Perneck der Mai­baum wie­der umge­schnit­ten. Der heu­ri­ge Mai­baum hat bei der Feu­er­wa­che Perneck eine beson­de­re Ver­wen­dung. So ist vor dem Ein­gang ins Feu­er­wehr­haus ein Vor­dach geplant, wobei der Mai­baum gleich als Bau­holz ver­wen­det wird.

Nach gut einer Stun­de war der Mai­baum nicht nur umge­schnit­ten, son­dern auch die Deko­ra­ti­on ent­sorgt, Uten­si­li­en für’s nächs­te Jahr wie­der an ihrem Lager­platz und der Vor­platz vor dem Feu­er­wehr­haus gesäubert.

Kom­man­dant BI Bern­hard Mül­ler bedank­te sich noch­mals bei allen Kame­ra­den und Hel­fern für die Mit­hil­fe, beson­ders hob er die jüngs­ten Mit­glie­der her­aus: “jeder von uns hat sei­nen Bei­trag geleis­tet, dass unser Mai­baum­fest so rei­bungs­los über die Büh­ne gehen konn­te, doch was unse­re Feu­er­wehr­ju­gend geleis­tet hat ist mus­ter­gül­tig. Von der ers­ten Minu­te an, waren sie fast immer voll­zäh­lig bei jeden Arbeits­dienst dabei und auch bei unse­rem Fest waren sie voll im Einsatz!”

Kel­ler­fest von 4. bis 6. August 2023 — der nächs­te Höhe­punkt in Perneck!

Im Hin­ter­grund lau­fen bereits wie­der die Vor­be­rei­tun­gen für das nächs­te Event in Perneck, dem Perne­cker Kel­ler­fest, wel­ches von 4. bis 6. August 2023 statt­fin­det. Im Rah­men des Kel­ler­fes­tes fin­det am Sams­tag, 5. August 2023 bereits zum 5. Mal, der Bad Isch­ler RE/MAX VOIGAS17 (www.https://www.voigas17.at/bad-ischler-remax-voigas17/) statt. Nähe­res zum Pro­gramm folgt.

Quel­le: ff-badischl.at