Polizisten retten Männer aus Seenot

Zwei Seg­ler sind ver­gan­ge­nen Mon­tag am Abend auf dem Traun­see mit ihrem Boot geken­tert und im 15 Grad kal­ten Was­ser gelan­det. Wind­sur­fer alar­mier­ten die Ein­satz­kräf­te. Die bei­den Män­ner wur­den stark unter­kühlt ins Kran­ken­haus gebracht.

Zwei Män­ner, ein 66-Jäh­ri­ger und ein 69-Jäh­ri­ger, bei­de aus dem Bezirk Gmun­den, waren am 12. Juni 2023 abends gemein­sam am Traun­see segeln. Sie star­te­ten am West­ufer in Alt­müns­ter und segel­ten im nörd­li­chen Bereich des Traun­sees. Gegen 18:55 Uhr dürf­te der 66-Jäh­ri­ge im Boot gestürzt und auf die ande­re Sei­te gerutscht sein. Auf­grund der zu die­ser Zeit star­ken Krän­gung des Boo­tes, ken­ter­te die­ses und bei­de Per­so­nen gin­gen in den 15 Grad kal­ten Traun­see über Bord.

Zufäl­lig in der Nähe befind­li­che Wind­sur­fer wur­den auf die in Not befind­li­chen Per­so­nen auf­merk­sam und setz­ten am Ufer einen Not­ruf ab. Die Was­ser­ret­tung Gmun­den und die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den wur­den alar­miert. Die Beam­ten des Poli­zei­boo­tes tra­fen als Ers­tes bei den Hava­ris­ten ein und konn­ten die bei­den Per­so­nen aus dem Was­ser retten.

Die bei­den Män­ner wur­den in der Fol­ge stark unter­kühlt ans Ufer gebracht und dem Roten Kreuz über­ge­ben. Die mitt­ler­wei­le ein­ge­trof­fe­ne Was­ser­ret­tung barg folg­lich noch das Segel­boot und schlepp­te es ans Ufer, wo es aus­ge­pumpt und fest­ge­macht wur­de. Die bei­den Seg­ler blie­ben unver­letzt, waren aber stark unter­kühlt, berich­tet die Polizei.