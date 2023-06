Reanimation nach schwerem Unfall

Aus noch unge­klär­ter Ursa­che kam es am 23. Juni 2023 gegen 15:15 Uhr auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 67-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr dabei mit sei­nem PKW im Gemein­de­ge­biet von Ohls­dorf Rich­tung Gmun­den. Im Bereich der Abfahrt Wie­sen kam er links von der Fahr­bahn ab und krach­te fron­tal in die Leit­schie­ne. Der Mann ver­lor sein Bewusst­sein und blieb reg­los in sei­nem Wagen sitzen.

Ein Ret­tungs­sa­ni­tä­ter außer Dienst bemerk­te den Ver­un­fall­ten und leis­te­te umge­hend Ers­te Hil­fe. Vom Not­arzt muss­ten Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men ein­ge­lei­tet wer­den. Dabei zeig­ten eini­ge Pas­san­ten Zivil­cou­ra­ge und erstell­ten einen Sicht­schutz, um Schau­lus­ti­ge fern­zu­hal­ten und den Ein­satz­kräf­ten dadurch zu ermög­li­chen, unge­stört ihrer Arbeit nach­zu­ge­hen. Der 67-Jäh­ri­ge wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.