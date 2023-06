Reit- und Fahrverein Gschwandt holt sich Oö. Mannschaftsmeisterschaftertitel im Dressur

Von 17. — 18. Juni fan­den die jähr­li­chen Oö. Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten Dres­sur sowie die Oö. Uni­on Meis­ter­schaf­ten Dres­sur Pony, Jugend und Allg. Klas­se in St. Mar­tin im Mühl­kreis statt.

Das ers­te Mal stel­le heu­er der Reit­ver­ein Gschwandt eine Dres­sur­mann­schaft. Lisa Win­disch­bau­er und Clau­dia Huber gin­gen in der Klas­se A an den Start, Mag­da­le­na Rei­ter und Andrea Huber in der Klas­se L.Schon am ers­ten Tag konn­ten sie die Füh­rung unter den ins­ge­samt acht Mann­schaf­ten über­neh­men. Dank eines klei­nen Vor­sprungs und einer Top-Leis­tung auch am zwei­ten Tag ging der Oö. Mann­schafts­meis­ter­schaf­ter­ti­tel Dres­sur über­ra­schend aber ver­dient, an die Gschwandt­ner Reiterinnen.

Aber das war noch nicht alles. Auch zwei Vize­meis­ter-Titel konn­ten mit nach Hau­se genom­men wer­den. Lisa Win­disch­bau­er muss­te sich nur knapp geschla­gen geben und durf­te sich mit den zwei tol­len Wert­no­ten 6,9 und 7,1 zur Uni­on-Vize­meis­te­rin Dres­sur der Ponys küren.Auch in der All­ge­mei­nen Klas­se geht der Uni­on-Vize­lan­des­meis­ter an den SURV Gschwandt. Hier konn­te Andrea Huber neun ihrer zehn Kon­kur­ren­tin­nen, mit den Wert­no­ten 6,5 und 7,3 in der Klas­se L hin­ter sich lassen.

Wir gra­tu­lie­ren unse­ren Rei­te­rin­nen und wün­schen ihnen wei­ter­hin alles Gute und viel Erfolg!