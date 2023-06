Sechsjähriges Mädchen von Baum getroffen und schwer verletzt

Ein Mäd­chen ist am Frei­tag bei einer Wan­de­rung auf die Hoch­stein­alm von einem umstür­zen­den Baum am Kopf getrof­fen wor­den. Die Sechs­jäh­ri­ge wur­de dabei schwer ver­letzt und muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Eine Kin­der­gar­ten-Grup­pe aus Gmun­den unter­nahm am Nach­mit­tag des 16. Juni 2023 eine Wan­de­rung auf die Hoch­stein­alm im Gemein­de­ge­biet von Traun­kir­chen. 13 Kin­der­gar­ten­kin­der stie­gen gemein­sam mit deren Betreu­ern und wei­te­ren Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen vom Park­platz am Mühl­bach­berg ent­lang der Forst­stra­ße in Rich­tung des Aus­flug­ziels Hoch­stein­alm auf.

Kurz vor dem Los­ge­hen kon­trol­lier­ten die Erwach­se­nen noch das Wet­ter und ent­schlos­sen sich auf­grund der Vor­her­sa­ge die Wan­de­rung durch­zu­füh­ren. Nach etwa einem Kilo­me­ter Auf­stieg ent­lang der Forst­stra­ße nahm der Wind plötz­lich stark zu. Ein etwa 15 Meter lan­ger und bis zu 30 cm dicker Baum wur­de durch eine Wind­böe auf der Berg­sei­te der Stra­ße ent­wur­zelt und stürz­te in Rich­tung der Kindergartengruppe.

Mäd­chen von umstür­zen­dem Baum am Kopf getroffen

Durch die Rufe der Erwach­se­nen konn­ten sich die meis­ten Kin­der noch in Sicher­heit brin­gen. Ein sechs­jäh­ri­ges Mäd­chen aus dem Bezirk Gmun­den wur­de jedoch unglück­li­cher­wei­se von dem umstür­zen­den Baum direkt am Kopf getrof­fen und dadurch schwer ver­letzt. Der Vater des Mäd­chens beglei­te­te die Grup­pe und lief nach dem Unglück sofort zurück zum Aus­gangs­punkt, um sei­nen Pkw zu holen.

Mäd­chen mit Hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen

In der Zwi­schen­zeit wur­de die Ver­letz­te von einer wei­te­ren Begleit­per­son, glück­li­cher­wei­se ein aus­ge­bil­de­ter Not­fall­sa­ni­tä­ter, erst­ver­sorgt. Das Kin­der­gar­ten­kind wur­de dann mit dem Pkw einen Kilo­me­ter wei­ter berg­wärts zu einem geeig­ne­ten Hub­schrau­ber­lan­de­platz trans­por­tiert. Trotz des mitt­ler­wei­le ein­ge­setz­ten star­ken Regens konn­te die Mann­schaft des Not­arzt­hub­schrau­bers “Mar­tin 3” dort lan­den und gemein­sam mit der eben­falls alar­mier­ten Ret­tung aus Gmun­den sofort mit der Sta­bi­li­sie­rung des Mäd­chens beginnen.

Anschlie­ßend wur­de sie zur wei­te­ren Ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus nach Linz geflo­gen. Die Kin­der­gar­ten­grup­pe sowie deren Betreu­er wur­den nach dem Vor­fall vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team des Roten Kreu­zes betreut, berich­tet die Polizei.