Seebrücke lädt zu Filmabend und Solidaritätsmarsch

Schicksale von Geflüchteten im Mittelpunkt

Der inter­na­tio­na­le Welt­flücht­lings­tag am 20. Juni rückt die Schick­sa­le von Mil­lio­nen Geflüch­te­ten welt­weit in den Mit­tel­punkt. Die Initia­ti­ve „See­brü­cke“ betei­ligt sich mit zwei Ver­an­stal­tun­gen dar­an. Am Don­ners­tag, 22. Juni, wird um 19.30 Uhr in den Licht­spie­len Len­zing der Film „The Game“ gezeigt. Er doku­men­tiert die Situa­ti­on an der bos­nisch-kroa­ti­schen EU-Außen­gren­ze, die

Rück­schie­bun­gen und die Ver­let­zung der Men­schen­rech­te. Anstatt des Ein­trit­tes wird um frei­wil­li­ge Spen­den für die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on SOS Bal­kan­rou­te gebe­ten. Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit Vertreter:innen der SOS Balkanroute.

Zwei Tage spä­ter, am Sams­tag, 24. Juni 2023, fin­det ein Soli­da­ri­täts­marsch für geflüch­te­te Men­schen in Vöck­la­bruck statt. Start mit Regen­schirm ist um 10 Uhr beim Mut­ter­haus (Salz­bur­ger Stra­ße 18). Der Marsch mit auf­ge­spann­ten Schir­men geht zum Stadt­platz mit einer Kund­ge­bung. Red­ner ist Chris­ti­an Schörk­hu­ber, Geschäfts­füh­rer der Flücht­lings- und Migrant:innenbetreuung der Volkshilfe.

Men­schen auf der Flucht wer­den welt­weit im Regen ste­hen gelas­sen. In vie­len Quar­tie­ren herrscht Platz­man­gel. An den Gren­zen wer­den täg­lich die Men­schen­rech­te ver­letzt und es fin­den ille­ga­le Rück­schie­bun­gen statt. Die EU nimmt bei ihrer Grenz­si­che­rung das Ertrin­ken tau­sen­der Men­schen in Kauf. Men­schen sit­zen unter kata­stro­pha­len Bedin­gun­gen am Bal­kan fest.

Foto: See­brü­cke (Soli­da­ri­täts­marsch 2021)