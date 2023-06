Segelclub Altmünster legt zwei Regatten nach

Am kom­men­den Wochen­en­de geht die Traun­see Woche 2023 in ihre ers­te Ver­län­ge­rung. Der Segel­club Alt­müns­ter legt in den Klas­sen Shark 24 und Fly­ing Dut­ch­man zwei Regat­ten nach. Letz­te­re wird als Ober­ös­ter­rei­chi­sche Lan­des­ver­bands­meis­ter­schaft ausgetragen.

Am Sams­tag und Sonn­tag wird die Traun­see Woche im Segel­club Alt­müns­ter fort­ge­setzt. Wett­fahrt­lei­ter Her­mann Deim­ling und sein aus ins­ge­samt zwölf ehren­amt­li­chen Helfern*innen bestehen­des Team ver­an­stal­ten die Regat­ten in den Klas­sen Shark 24 und Fly­ing Dut­ch­man. „Ich bin sehr stolz, dass wir hier so einen gro­ßen Pool an Frei­wil­li­gen haben. Die Wett­fahrt­lei­tung, das Bojen­le­ger-Team, die Siche­rungs­boo­te oder Erst­hel­fer – alle machen hier ehren­amt­lich mit. Ohne sie wäre die Durch­füh­rung nicht mög­lich“, weiß Deim­ling. Für das anste­hen­de Wochen­en­de ist per­fek­tes Wet­ter pro­gnos­ti­ziert, der Wett­fahr­lei­ter ver­folgt die Gege­ben­hei­ten am Traun­see ganz genau: „Es sieht nach Schön­wet­ter aus – also sehr gute Bedin­gun­gen für unse­re Vor­aus­set­zun­gen hier im Salz­kam­mer­gut. Ich beob­ach­te die Wind­ver­hält­nis­se sehr genau. Es wird eher kei­nen Ober­wind geben, am Sams­tag soll uns dann der Nie­der­wind ab Mit­tag bzw. frü­hen Nach­mit­tag die ers­ten Ren­nen durch­füh­ren lassen.“

Segel­le­gen­de will Spieß umdrehen

Traun­sees Segel­le­gen­de, der 85-jäh­ri­ge Ernst „Flos­si“ Fels­ecker, hat in der Shark 24-Regat­ta die Chan­ce auf Revan­che für das knap­pe Nach­se­hen aus dem Vor­jahr. Nur um einen Punkt war er der Crew um Peter Kre­jci unter­le­gen. Die bei­den Teams soll­ten erneut um die vor­de­ren Plät­ze mit­mi­schen – und auch die 2021 am Traun­see zu EM-Medail­len gese­gel­ten Crews um Andre­as Decker (Sil­ber) und Horst Rudorf­fer (Bron­ze). Ins­ge­samt sind 13 Boo­te am Start.

Top‑3 der letz­ten Staats­meis­ter­schaft dabei

In der par­al­lel aus­ge­tra­ge­nen Fly­ing Dut­ch­man-Regat­ta – bei­de Klas­sen wer­den am sel­ben Kurs regat­tie­ren – sind die Top‑3 der letzt­jäh­ri­gen, auch vom SCA ver­an­stal­te­ten, Staats­meis­ter­schaft am Start. Ange­führt wird das elf Boo­te umfas­sen­de Feld von den amtie­ren­den Titel­trä­gern Jacob Holz­in­ger und Paul Sri­enz. Mit Ger­hard Ulrich, er star­tet heu­er mit Tho­mas Oswald, und der SCA-Paa­rung Mastnak/Hamminger sind auch die Zweit- und Dritt­plat­zier­ten des Vor­jah­res dabei.