St. Klara on air – Pestalozzischüler führten Interviews fürs Radio

Kin­der der 4. Klas­sen der Pes­ta­loz­zi­schu­le Vöck­la­bruck besuch­ten das Alten- und Pfle­ge­heim der Fran­zis­ka­ne­rin­nen von Vöck­la­bruck St. Kla­ra, um den All­tag im Senior:innenhaus ken­nen zu ler­nen. Dabei hat­ten die klei­nen Besucher:innen Gele­gen­heit, Mitarbeiter:innen und Bewohner:innen Fra­gen über das Leben und Arbei­ten in St. Kla­ra zu stel­len. Die Inter­views wur­den für die Radio­sen­dung Kids4Kids im Frei­en Radio Salz­kam­mer­gut auf­ge­zeich­net und sind unter der URL https://freiesradio.at/sendungen/kids4kids/ nachzuhören.

Genera­tio­nen­über­grei­fen­des Mit­ein­an­der in St. Klara

Nach einer herz­li­chen Begrü­ßung besuch­ten die Kin­der die ver­schie­de­nen Wohn­be­rei­che in St. Kla­ra. Dabei konn­ten sie den All­tag der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner haut­nah erle­ben und der Haus­lei­tung Katha­ri­na Stur­mai­er und einer der ältes­ten Bewoh­ne­rin­nen, Frau Maria Holz­in­ger, 100 Jah­re, Fra­gen stel­len. „Wir freu­en uns sehr über den Besuch unse­rer Nach­barn, den Kin­dern der Pes­ta­loz­zi­schu­le. Es ist mir wich­tig, zu zei­gen, was wir hier im Haus tun und wie wert­voll unse­re Arbeit ist. Wir gestal­ten den All­tag für unse­re Bewohner:innen in St. Kla­ra leben­dig und fröh­lich. Da eig­net sich ein Besuch der Schul­kin­der per­fekt, um noch mehr Leben­dig­keit in das Haus zu brin­gen. Es war toll zu sehen, wie inter­es­siert die Kin­der am Leben der älte­ren Genera­ti­on waren. Ihnen gefiel der gro­ße Gar­ten, die ver­schie­de­nen Mög­lich­kei­ten und Ange­bo­te in St. Kla­ra und die Tie­re, die bei uns leben. Bein­druckt hat sie, dass es aktu­ell drei Bewohner:innen mit drei­stel­li­gem Alter gibt und dass die Bewohner:innen beim Inter­view so begeis­tert mit­ge­wirkt haben.“, betont Katha­ri­na Stur­mai­er, Haus­lei­te­rin in St. Klara.

Sozia­le Betreu­ung, mensch­li­che Wär­me und indi­vi­du­el­le Begleitung

St. Kla­ra ist eines von sechs Alten- und Pfle­ge­hei­men der Fran­zis­ka­ne­rin­nen von Vöck­la­bruck. Ein sozia­les Mit­ein­an­der und eine leben­di­ge Gemein­schaft, in der gemein­sa­me Fes­te gefei­ert und der All­tag der Senior:innen mit Lebens­freu­de und Gesel­lig­keit gestal­tet wer­den, sind wesent­li­che Wer­te, die in St. Kla­ra gelebt wer­den. In St. Kla­ra wer­den aktu­ell 118 Bewohner:innen mensch­lich und pro­fes­sio­nell beglei­tet und erfah­ren dort wür­de­vol­le Betreu­ung und Pfle­ge. Die Fran­zis­ka­ne­rin­nen von Vöck­la­bruck ver­fü­gen über lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in der Betreu­ung und Pfle­ge von Senior:innen und gestal­ten die Zukunft und die Lebens­welt von Senior:innen aktiv mit. (Foto­credit: Alten- und Pfle­ge­heim der Fran­zis­ka­ne­rin­nen von Vöck­la­bruck, St. Klara)