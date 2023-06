Stimmung am Laakirchner Stadtfest war phänomenal

Knapp 7.000 Besu­che­rin­nen und Besu­cher fei­er­ten am Sams­tag, 17. Juni beim Laa­kirch­ner Stadt­fest. Musik, Kuli­na­rik und Fami­li­en­pro­gramm sorg­ten für Mega-Stimmung.

Bereits am Nach­mit­tag ström­ten zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher zum gro­ßen Fami­li­en­pro­gramm. Ange­fan­gen von der Leis­tungs­schau der Feu­er­wehr-Jugend, den Spiel­sta­tio­nen, einer Fri­sur- und Mode­schau, Heli­ko­pter­rund­flü­gen bis hin zur lus­ti­gen Fami­li­en­olym­pia­de – das Ange­bot für Jung und Alt war enorm und sorg­te für jede Men­ge Spaß und Unterhaltung.

Kuli­na­risch wur­den die Gäs­te mit ver­schie­dens­ten Spei­sen und Geträn­ken ver­wöhnt, die heu­er erst­mals in Mehr­weg­be­chern aus­ge­schenkt wur­den und somit der Abfall um 80 Pro­zent redu­ziert wer­den konnte.

„Es freut uns, dass die Zusam­men­ar­beit von den Laa­kirch­ner Ver­ei­nen, Insti­tu­tio­nen, Gas­tro­no­mie­be­trie­ben und den Wirt­schafts­trei­ben­den so gut funk­tio­niert hat. Nur wenn alle an einen Strang zie­hen, kann ein so viel­fäl­ti­ges Fest wie die­ses ent­ste­hen“, so das Orga­ni­sa­ti­ons­team und das Kul­tur­re­fe­rat der Stadt­ge­mein­de Laakirchen.

Das abwechs­lungs­rei­che musi­ka­li­sche Line-Up auf drei Büh­nen star­te­te bereits am Nach­mit­tag mit dem Mit-Mach-Kon­zert von Kiri Rake­te, den hei­mi­schen Musik­ka­pel­len und ‑grup­pen, der Rock­house Crew sowie den Stim­mungs­ma­chern von Solar­kreis und gip­fel­te in den Abend­stun­den mit dem Haupt­akt von Alex­an­der Eder & Band und Pad­dy Murphy.

„Wir freu­en uns, dass das Stadt­fest so gut besucht war und vor allem, dass die Gäs­te so zufrie­den waren. Die Stim­mung war ein­fach phä­no­me­nal und die Reso­nanz der Besucher:innen über­aus posi­tiv. Das beweist, dass Laa­kir­chen nach der drei­jäh­ri­gen Pau­se noch fei­ern kann“, freut sich Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger über den gro­ßen Erfolg der Veranstaltung.