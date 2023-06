SV Daxner Immobilien Ebensee: Kantersieg gegen SPG Lambach /Edt

Im letz­ten Aus­wärts­spiel der Sai­son 2022/23 war der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see am Sams­tag Gast bei der SPG Lambach/Edt.

Die Gäs­te aus Eben­see star­te­ten sehr ambi­tio­niert und kämp­fe­risch in die­se Par­tie. Ein Tor­er­folg ließ nicht lan­ge auf sich war­ten. Tho­mas Pos­pichal stell­te in Minu­te 5 nach einem Kor­ner auf 0:1. David Rah­ber­ger erhöh­te in der 19.Minute aus einem Gesto­cher im Lam­ba­cher Straf­raum auf 0:2. Die Haus­her­ren leg­ten dar­auf einen Zahn zu , ver­ga­ben ihre Chan­cen jedoch kläg­lich. Eben­see blieb sei­ner Linie treu, spielt kon­zen­triert wei­ter und war in der Chan­cen­aus­wer­tung sehr effek­tiv. Das zei­gen die Tore zum 0:3 ( Lukas Schnei­der 35.Min.) und ein Foul­el­fer durch David Rah­ber­ger (44.Min.) nach einem Foul am durch­bre­chen­den Tho­mas Pospichal.

In der zwei­ten Halb­zeit dann das glei­che Bild….der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see erhöht nach einem sehens­wer­ten Solo von Gök­han Sen­gül auf 0:5 (55.Min). Der SPG Lam­bach /Edt gelingt in der 66.Minuten noch eine Ergeb­nis­kor­rek­tur zum 1:5 (Ste­phan Zauner).

Spiel der 1b Mann­schaf­ten : 4 : 2 ( Tore für Eben­see Nico Mey­er 2x)

Fazit: Der Erfolgs­lauf einer über­aus effek­ti­ven SV Elf hält an.