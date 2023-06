Tag des offenen Ateliers“ mit Sonderausstellung “Malen mit ukrainischen Waisenkindern”

Die Mit­glie­der des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses im OÖ.VBW zei­gen heu­er am Sams­tag, 24. Juni 2023 (Ersatz­ter­min ist Sams­tag, 01. Juli 2023) in der Zeit von 11:00 bis ca. 20:00 Uhr ihre Arbei­ten. Es sind Wer­ke die sie Daheim und wäh­rend den 14-tägi­gen Tref­fen am Wen­nin­ger­hof bei Wal­traud Hol­ler­we­ger fertigen.

3 Mit­glie­der der Grup­pe haben einen Work­shop mit den ukrai­ni­schen Wai­sen­kin­dern, die in St. Geor­gen im Atter­gau unter­ge­bracht sind, gemacht. Die Wer­ke der Kin­der kön­nen eben­falls hier bewun­dert werden.

Die­se Ver­an­stal­tung ist nicht nur für Künst­le­rIn­nen inter­es­sant, son­dern auch für alle, die sich ger­ne mal Kunst anschau­en, oder ihre Räu­me, Semi­nar­räu­me, usw. Mit schö­nen Kunst­wer­ken auf­wer­ten wol­len. Wir haben eine bun­te Aus­wahl an Bil­dern. Ger­ne kön­nen Sie sich auch mit den Mit­glie­dern des Far­ben­krei­ses per­sön­lich unter­hal­ten, oder auch per­sön­li­che Wün­sche für ein Werk vorbringen.Bei uns kommt die Gemüt­lich­keit nicht zu kurz, wir bie­ten neben der Kunst auch ein gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein mit klei­nen Snacks oder Kaf­fee und Kuchen. Der Wen­nin­ger­hof bie­tet eine hei­me­li­ge Atmo­sphä­re zum Entspannen.