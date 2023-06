Thank you, Mr. Alfred Holzinger!“-Scharnsteiner Pädagoge organisierte 25 England-Reisen

Für sei­ne Kol­le­gIn­nen und Schü­le­rIn­nen ist er der „King of Eng­land-Rei­se“ – Alfred Holz­in­ger, Leh­rer an der Neu­en Mit­tel­schu­le Scharnstein.

In 37 Jah­ren sei­ner beruf­li­chen Lauf­bahn orga­ni­sier­te er 25mal die Rei­se in das Ver­ei­nig­te König­reich und ermög­lich­te so über tau­send Jugend­li­chen aus dem Alm­tal das Ken­nen­ler­nen von Wind­sor Cast­le, Big Ben & Co. Auch heu­er führ­te er mit einer Bus­rei­se 36 Schü­le­rIn­nen der MS Scharn­stein wie­der auf die Insel und sorg­te für unver­gess­li­che Erleb­nis­se — ob beim Musi­cal­be­such von „Lion King“, in Madame Tus­s­auds Wachs­fi­gu­ren­ka­bi­nett oder beim „Chan­ging of the Guards“ vor dem Buck­ing­ham Palace.Auch der male­ri­sche Süden Eng­lands stand auf dem Pro­gramm und beein­druck­te mit den Klein­städ­ten Glas­ton­bu­ry, Wells und Bath und ihren Kathe­dra­len sowie dem Monu­ment Stonehenge.

„Mög­lich gemacht haben die­se Rei­se auch vie­le Spon­so­ren aus der Alm­ta­ler Wirt­schaft“, freut sich Mar­tin Ettin­ger, Obmann der WKO Gmun­den, mit den Schü­le­rIn­nen. Er durf­te sich als eine der Begleit­per­so­nen selbst ein Bild von der per­fekt orga­ni­sier­ten Rei­se machen.

Nach ca. 100 Kilo­me­tern Fuß­marsch und 3.500 km siche­rer Bus­fahrt mit Fröch Rei­sen bedank­ten sich die Teil­neh­me­rIn­nen bei „King Alfred the Gre­at“ für die vie­len Ein­drü­cke und Erfah­run­gen, die sie in die­ser Woche gesam­melt haben. „Die­se Woche wer­den wir nie ver­ges­sen“, so der Tenor der Jugendlichen.