Tödlicher Motorradunfall auf der Großalmstraße

Ein Motor­rad­fah­rer ist am Mitt­woch bei einem Unfall ums Leben gekom­men. Der Mann erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Ein 63-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Linz-Land unter­nahm am 21. Juni 2023 gemein­sam mit drei Freun­den eine Motor­rad­tour, die von Gmun­den kom­mend über die L544 Groß­alm­stra­ße nach Stein­bach am Atter­see führte.

Beim Über­ho­len gegen Leit­schie­ne geprallt

Der Mann fuhr in der Grup­pe an zwei­ter Stel­le, als er gegen 12:15 Uhr kurz vor dem Stra­ßen­ki­lo­me­ter 20,4 in einer leich­ten Links­kur­ve sei­nen Vor­der­mann über­hol­te. Danach geriet er rechts gegen die Leit­schie­ne, streif­te die­se und prall­te erneut gegen die Leit­schie­ne, wodurch er vom Motor­rad über die Leit­schie­ne geschleu­dert wur­de und dort zum Lie­gen kam.

Noch an Unfall­stel­le schwe­ren Ver­let­zun­gen erlegen

Sei­ne Freun­de setz­ten sofort die Ret­tungs­ket­te in Gang. Auf­grund der schwe­ren Ver­let­zun­gen ver­starb der 63-jäh­ri­ge Motor­rad­len­ker tra­gi­scher­wei­se noch an der Unfall­stel­le, berich­tet die Polizei.