Turnverein Gmunden äußerst erfolgreich bei den Bundesmeisterschaften “turn10” im ÖTB in Kirchdorf

Das ers­te Mal hat der Turn­ver­ein Gmun­den die Bun­des­meis­ter­schaf­ten an der Sei­te von Ger­not Gföll­ner und Gerald Rad­ner bestrit­ten. Die Gmund­ner Tur­ne­rin­nen und Tur­ner waren im zwei­ten Umlauf in der Rie­ge 213 an der Rei­he. Es war sehr schön die Begeis­te­rung bei jedem ein­zel­nen am Tur­nen zu sehen, klar gab es mal ent­täusch­te Gesich­ter, aber am Ende konn­te jeder sehr stolz auf sich sein, da sich jeder für die Bun­des­meis­ter­schaf­ten qua­li­fi­ziert oder ange­mel­det hat.

“Für mich war es eigent­lich ein rei­bungs­frei­er Wett­kampf, ohne gro­ße Feh­ler, klar geht es immer bes­ser, aber mei­ne per­sön­li­chen Zie­le konn­te ich errei­chen.”, so Ger­not Gföllner.Das zählt genau so für Ger­not und Gerald. Zwi­schen­drin ent­stan­den mal lus­ti­ge Situa­tio­nen, zum Bei­spiel dass einer nach dem Gerät drauf­ge­kom­men ist, dass er ein Ele­ment ver­ges­sen hat.

Alles in allem hat der TV Gmun­den sehr gut abge­schnit­ten, Ger­not Gföll­ner Ers­ter in sei­ner Alters­klas­se, Gerald Rad­ner zwei­ter, und ich, Arno, auch zwei­ter in AK19+.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on den wei­te­ren Teil­neh­mern: Caro­li­na Bau­er, Tere­sa Pan­gerl, Anni­ka Marin­ger, Lisa Vinaz­zer, Anna Gil­les­ber­ger, Kili­an Burtscher.