Umweltfreundlicher Energiespeicher für den mobilen Einsatz

Der Strom­be­darf auf Bau­stel­len, bei Open-Air-Ver­an­stal­tun­gen oder bei Ein­sät­zen im Kata­stro­phen­schutz abseits der Netz­in­fra­struk­tur kann mit mobi­len Ener­gie­spei­chern gedeckt wer­den und so den Ein­satz von Die­sel­ge­ne­ra­to­ren, die mit Abga­sen und Lärm die Umwelt belas­ten, über­flüs­sig machen. Das zur Miba Grup­pe gehö­ren­de Unter­neh­men Miba Bat­te­ry Sys­tems stellt nun die nächs­te Genera­ti­on sei­ner VOLT­sta­ti­on® erst­mals auf der EES in Mün­chen vor. Der mobi­le Ener­gie­spei­cher ist fle­xi­bel ein­setz­bar und wird in zwei Spei­cher­grö­ßen angeboten.

Damit erwei­tert das ober­ös­ter­rei­chi­sche Unter­neh­men sei­ne Pro­dukt­pa­let­te im Bereich der mobi­len Ener­gie­spei­cher. Für Anwen­dun­gen mit hohem Ener­gie- und Leis­tungs­be­darf ist die Top­ver­si­on VOLT­sta­ti­on® ES50 die pas­sen­de Lösung.

Tech­ni­sches Kern­stück ist eine Lithi­um-Ionen-Bat­te­rie mit 52 Kilo­watt­stun­den Ener­gie­in­halt. Sie lie­fert damit bis zu 50 Stun­den Strom, bei ange­schlos­se­nen Ver­brau­chern mit gerin­gem Ener­gie­be­darf– zum Bei­spiel für Beleuch­tung oder für den Betrieb von Kühl­schrän­ken bei Ver­an­stal­tun­gen. Wer­den leis­tungs­star­ke Bau­ma­schi­nen an die VOLT­sta­ti­on® ES50 ange­schlos­sen, kön­nen die­se mit 20 kW Leis­tung, in der Spit­ze sogar bis 40 kW ver­sorgt werden.

Ein klei­ner Kran auf der Bau­stel­le benö­tigt unter Last eine Leis­tung von 10 kW, eine gro­ße Beton­misch­trom­mel mit 750 Litern Volu­men bis zu 7,5 kW. Da nicht alle Ver­brau­cher per­ma­nent die­se Leis­tung und den dazu benö­tig­ten Strom abru­fen, reicht die Kapa­zi­tät der VOLT­sta­ti­on® ES50 damit für einen Arbeits­tag. Als Anschlüs­se für Ver­brau­cher ste­hen ins­ge­samt sechs Schu­ko­dosen (16 Ampere, 230 Volt) sowie zwei CEE-Ste­cker für 400 Volt Span­nung bei 16 Ampere/dreiphasig zur Ver­fü­gung. Optio­nal kann das Anschluss­feld auch noch mit einem wei­te­ren CEE-Ste­cker bestückt wer­den, das 400 Volt drei­pha­sig mit 32 Ampere bietet.

Gela­den wer­den kann die Bat­te­rie über einen Typ2-Ste­cker, wie er auch in Elek­tro­fahr­zeu­gen üblich ist. Damit sind Lade­leis­tun­gen von 11 Kilo­watt mög­lich, so dass die Bat­te­rie in rund fünf Stun­den kom­plett gela­den wer­den kann. Über Adap­ter kann auch an CEE-Dosen ein- oder drei­pha­sig gela­den wer­den. Eben­so ist über optio­na­le MC4-Anschlüs­se die Anbin­dung von PV-Modu­len möglich.

VOLT­sta­ti­on® ES30: Ener­gie­spei­cher mit 28 Kilo­watt­stun­den Energieinhalt

Eine wei­te­re Lösung von Miba Bat­te­ry Sys­tems zur mobi­len Ener­gie­ver­sor­gung und damit zur Dekar­bo­ni­sie­rung ist die VOLT­sta­ti­on® ES30. Sie ist für alle Ein­satz­ge­bie­te kon­zi­piert, bei denen über­wie­gend mode­ra­te Leis­tungs­spit­zen anfal­len. Die Lithi­um-Ionen-Bat­te­rie, eben­falls mit NMC-Che­mie (Nickel, Man­gan, Cobalt), hat eine Spei­cher­ka­pa­zi­tät von 28 Kilo­watt­stun­den, was bei nied­ri­gem Strom­be­darf für 30 Stun­den, bei mitt­le­rer Belas­tung für sechs Stun­den Arbeits­zeit reicht. Als Anschlüs­se für Ver­brau­cher ste­hen zwei Schu­ko­dosen (Typ F) ein­pha­sig zur Ver­fü­gung sowie zwei CEE-Dosen mit 16 Ampere, drei­pha­sig. Jeder Strom­aus­gang ist ein­zeln abge­si­chert. Zum Laden kann die VOLT­sta­ti­on® ES30 über einen CEE-Ste­cker mit 16 Ampere drei­pha­sig sowie einen wei­te­ren ein­pha­sig ange­schlos­se­nen wer­den. Damit sind Lade­leis­tun­gen von drei oder elf Kilo­watt mög­lich, so dass die Bat­te­rie in rund drei Stun­den wie­der kom­plett gela­den wer­den kann. Auch die VOLT­sta­ti­on® ES30 hat zwei Ein­gän­ge für PV-Panels (MC4).

Kom­pak­te Abmes­sun­gen, fle­xi­bel einsetzbar

Sowohl die VOLT­sta­ti­on® ES30 also auch ES50 sind kom­pakt in den Abmes­sun­gen mit einer maxi­ma­len Grö­ße von 1,60 x 1,10 x 1,50 Metern. Der grö­ße­re Ener­gie­spei­cher wiegt 670, der klei­ne­re 585 Kilo­gramm. Damit ist der Spei­cher auf einem klei­nen Ein­achs­an­hän­ger fle­xi­bel trans­por­tier­bar. Ein Füh­rer­schein der Klas­se B ist aus­rei­chend. Damit ist dafür gesorgt, dass sau­be­re Ener­gie über­all zur Ver­fü­gung steht.

Foto­credit: MIBA