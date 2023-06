Unwetterwarnung: Parkmöglichkeiten in Gmunden

Durch eine Südwestströmung gelangt war­me und labil geschich­te­te Luft zu uns in den Alpen­raum. Die boden­na­he Feuch­te ist recht hoch und es ergibt sich eine Ener­gie­ge­la­de­ne Atmosphäre, wel­che das Poten­ti­al zu star­ken Unwet­tern mit Stark­re­gen, Hagel und Sturmböen hat.

Vom späteren Nach­mit­tag des 21.06.2023 bis in die Nacht auf Don­ners­tag, 22.06.2023 ist mit einer Ver­la­ge­rung der Gewit­ter­li­ni­en oder auch ein­zel­nen Super­zel­len von West nach Ost zu rechnen.

DIE GMUND­NER TIEF­GA­RA­GE STEHT AUF­GRUND DER UNWET­TER­WAR­NUN­GEN HEU­TE AB 17.00 UHR KOS­TEN­LOS ZUR VERFÜGUNG.

“Auf­grund der heu­te zu erwar­ten­den Unwet­ter im Salz­kam­mer­gut habe ich mich kurz­fris­tig dazu ent­schlos­sen, unse­re Tief­ga­ra­ge heu­te ab 17.00 Uhr kos­ten­los zur Ver­fü­gung zu stel­len, damit all jenen, die kei­ne Mög­lich­keit zur Unter­stel­lung ihrer Fahr­zeu­ge haben, ein siche­rer Stell­platz zur Ver­fü­gung steht.

Die Schran­ken sind ab 17.00 Uhr geöff­net. So wün­sche ich uns allen, dass die Unwet­ter nicht zu stark aus­fal­len und wir von all­zu gro­ßen Schä­den bewahrt blei­ben”, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf.

Park­deck im SEP bleibt geöffnet

Im Gmund­ner Ein­kaufs­zen­trum wur­de eben­falls ent­schie­den, die Park­decks offen zu halten.