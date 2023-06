Urteil: 15 Jahre Haft nach Mordversuch an Ehefrau in Fitnessstudio

Ein 28-jäh­ri­ger Mann ist Mitt­woch­nach­mit­tag am Lan­des­ge­richt Wels zu 15 Jah­ren Haft nach einem Mord­ver­such an sei­ner Ehe­frau in einem Fit­ness­stu­dio in Vöck­la­bruck ver­ur­teilt worden.

Der 28-Jäh­ri­ge soll am 21. Dezem­ber des ver­gan­ge­nen Jah­res in einem Fit­ness­stu­dio in Vöck­la­bruck auf sei­ne Ehe­frau in Tötungs­ab­sicht 13 Mal ein­ge­sto­chen haben. (Wir haben berich­tet) Er wur­de beim Pro­zess am Mitt­woch im Lan­des­ge­richt Wels zu 15 Jah­ren Haft und einer Zah­lung von 8.000 Euro Schmer­zens­geld ver­ur­teilt. Der Ange­klag­te soll zum Tat­zeit­punkt durch Alko­hol und ande­re Sub­stan­zen beein­träch­tigt gewe­sen sein. Der Ange­klag­te leg­te ein Geständ­nis ab, woll­te zur Tat aber kei­ne Fra­gen beant­wor­ten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.