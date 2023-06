Vandalismus einen Tag vor der Eröffnung der Gartenzeit in Wolfsegg

Einen Tag vor der Eröff­nung der Gar­ten­zeit in Wolf­s­egg hat ein Van­da­le sein Unwe­sen getrie­ben und eine Spur der Ver­wüs­tung hinterlassen.

Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat in der Nacht von 14. Juni 2023 auf 15. Juni 2023 zwi­schen 21:30 Uhr und 4:50 Uhr in Wolf­s­egg am Haus­ruck ins­ge­samt 26 soge­nann­te “Big Bags”, in wel­che Bäu­me und Pflan­zen ein­ge­setzt waren, auf­ge­schnit­ten. Die­se waren für eine Ver­an­stal­tung, die von 17. Juni bis 24. Juni dau­ert, vor­ge­se­hen. Die beschä­dig­ten Säcke befan­den sich ent­lang der öffent­li­chen Stra­ße, begin­nend vom Objekt Schan­ze 3 bis zum Objekt Stelz­ha­mer­stra­ße 11, so die Polizei.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Schwa­nen­stadt bit­tet die Bevöl­ke­rung unter 059133/4172 um sach­dien­li­che Hinweise.

Quel­le: LPD OÖ