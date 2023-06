WELLEN SCHLAGEN: Erfolgreiche Ausstellungseröffnung im Frauscher Hafen

Die Aus­stel­lungs­er­öff­nung des Bad Isch­ler Künst­lers Ste­phan Unter­ber­ger am 1.6. im Frau­scher Hafen war ein vol­ler Erfolg. Mehr als 100 Gäs­te folg­ten der Ein­la­dung der Gast­ge­be­rin Andrea Frau­scher. Die Lau­da­tio wur­de von Robert Ober­frank, Wirt­schafts­kam­mer OÖ, kurz­wei­lig in Form eines Künst­ler-Inter­views gestaltet.

Ste­phan Unter­ber­ger ging einen ande­ren Weg als ande­re Künst­ler. Er stu­dier­te zunächst Betriebs­wirt­schafts­leh­re und arbei­te­te 20 Jah­re lang in einem inter­na­tio­na­len Abfall­wirt­schafts­un­ter­neh­men. Seit 2017 wid­met er sich haupt­be­ruf­lich der Kunst und stellt den Werk­stoff Beton ins Zen­trum sei­nes künst­le­ri­schen Schaffens.

Der Titel der Aus­stel­lung — “WEL­LEN SCHLA­GEN” — resul­tiert vor­der­grün­dig aus der Loca­ti­on, in der die Wel­len an die Hafen­mau­er bzw. die Boots­rümp­fe schla­gen. Unter­ber­ger ist es aber stets ein Anlie­gen, eine Bot­schaft in sei­nen Bil­dern zu ver­mit­teln. Wel­len schla­gen im über­tra­ge­nen Sinn bedeu­tet für ihn, dass all unser Han­deln weit­rei­chen­de Kon­se­quen­zen hat — Wel­len schlägt — sei es für unse­re Mit­men­schen oder auch für die Umwelt.

Im Mit­tel­punkt der Aus­stel­lung ste­hen Bil­der von Seen­land­schaf­ten, mit denen Unter­ber­ger auf die Schön­heit aber auch Ver­letz­lich­keit unse­rer Natur hin­wei­sen möch­te. So fin­det sich unter den Bil­dern neben etli­chen Traun­see-Impres­sio­nen auch eines vom dahin­schmel­zen­den Dach­stein­glet­scher, den die Genera­tio­nen nach uns womög­lich nur mehr von Gemäl­den und Fotos ken­nen­ler­nen werden.

Die Aus­stel­lung kann bis 10. Juni wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Frau­scher Hafen Shops besucht werden.