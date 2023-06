Wolfgang Derfler mit dem Landessportehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet

Das Lan­des­spor­t­eh­ren­zei­chen in Bron­ze erhielt der Obmann des Lauf­club Eben­see, Wolf­gang Derfler.

Bei einem Fest­akt in Sip­bach­zell über­reich­te Sport­lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner dem Eben­seer die Aus­zeich­nung für beson­de­re Ver­diens­te um den Sport in Ober­ös­ter­reich. Nach sei­ner Fuß­ball­kar­rie­re (über 300 Meis­ter­schafts­spie­le für den ATSV Eben­see) wur­de Der­fler vom Lauf­vi­rus infiziert.Die Teil­nah­me 1995 am New York City-Mara­thon war für ihn der Anlass, den Lauf­club Eben­see zu grün­den, dem er seit­dem vor­steht. Im Vor­jahr fei­er­te der Lang­bath­see-Lauf sei­ne 25. Aus­ga­be, für den der Sport­be­geis­ter­te seit Anbe­ginn ver­ant­wort­lich zeichnet.

Nicht nur die rund 70 Mit­glie­der des LC Eben­see freu­en sich mit ihrem „Prä­si­den­ten“ über die­se ver­dien­te Auszeichnung.