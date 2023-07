13-Jähriger in Vöcklabruck ausgeraubt

In Vöck­la­bruck soll ein 13-Jäh­ri­ger von meh­re­ren Jugend­li­chen auf einer Fuß­gän­ger­brü­cke aus­ge­raubt wor­den sein. Laut Poli­zei soll es sich um Täter aus­län­di­scher Her­kunft handeln.

Acht bis­lang unbe­kann­te Täter wer­den beschul­digt, am 11. Juli 2023 um 17:45 Uhr auf der Fuß­gän­ger­brü­cke der Wagrai­ner Stra­ße in Vöck­la­bruck einen 13-Jäh­ri­gen umkreist, ihn am Ver­las­sen der Ört­lich­keit gehin­dert und in einem Maß ein­ge­schüch­tert zu haben, sodass die­ser auf Ver­lan­gen Münz­geld in der Höhe von fünf bis zehn Euro übergab.

Täter aus­län­di­scher Herkunft

Die Täter waren ca. 13 bis 16 Jah­re alt und aus­län­di­scher, offen­sicht­lich ara­bi­scher Her­kunft. Ansons­ten konn­te nur eine sehr vage Beschrei­bung der Täter gege­ben wer­den. Einer der Täter hat­te an der lin­ken Hand einen wei­ßen Ver­band, so das Opfer, so die Polizei.

Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se zu den Tätern an die Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4160.