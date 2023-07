15 Millionen Euro Investment für die E‑Mobility — Miba erweitert Standort in der Südoststeiermark

Die Tech­no­lo­gie­grup­pe Miba wird in den kom­men­den Mona­ten ihre Pro­duk­ti­ons­flä­che für High-Tech Leis­tungs­elek­tro­nik in der Süd­stei­er­mark mehr als ver­dop­peln, von heu­te 3.000 auf künf­tig 6.300 Qua­drat­me­ter. Kürz­lich fand dafür am Pro­duk­ti­ons­stand­ort in Kirch­bach die Spa­ten­stich­fei­er statt.

Grund für die Inves­ti­ti­on ist das enor­me Wachs­tum des Werks, an dem unter der Mar­ke „EBG Resis­tors“ Leis­tungs- und Hoch­span­nungs­wi­der­stän­de pro­du­ziert wer­den. Allei­ne in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren hat sich der Umsatz ver­dop­pelt, er hat von 18 auf fast 37 Mil­lio­nen Euro zugelegt.

Ener­gie­wen­de und E‑Mobility trei­ben Wachstum

Tra­di­tio­nell kommt EBG Leis­tungs­elek­tro­nik etwa in Bus­sen und Bah­nen, in der Mess­tech­nik oder in medi­zi­ni­schen Gerä­ten zum Ein­satz. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren haben die Ener­gie­wen­de und die E‑Mobility für sie eine Fül­le an neu­en Märk­ten eröff­net. Rund 90 Pro­zent aller Her­stel­ler von Wind­kraft­an­la­gen welt­weit nut­zen mitt­ler­wei­le für ihre Elek­tro­nik EBG-Leis­tungs­wi­der­stän­de. Zudem leis­ten sie in Strom­net­zen einen wich­ti­gen Bei­trag zur mög­lichst ver­lust­ar­men Ener­gie­über­tra­gung. Größ­ter Wachs­tums­trei­ber ist jedoch die E‑Mobility: Eine immer grö­ße­re Zahl an Kun­den aus der Auto­mo­bil­in­dus­trie set­zen in ihrer Seri­en­pro­duk­ti­on Ent­la­de­wi­der­stän­de des Unter­neh­mens ein. Die­se bau­en beim Abstel­len der E‑Fahrzeuge die im Sys­tem vor­han­de­ne Span­nung unmit­tel­bar und sicher ab.

Rund 3.000 Qua­drat­me­ter für die E‑Mobility – für Pro­duk­ti­on, For­schung und Ent­wick­lung, Ver­trieb und Verwaltung

Bereits im Jahr 2021 hat die Miba am Stand­ort Kirch­bach mehr als zwei Mil­lio­nen Euro in eine ers­te Fer­ti­gungs­stra­ße für E‑Mobility Pro­duk­te inves­tiert. Mit der nun­meh­ri­gen Werks­er­wei­te­rung wird eine groß­flä­chi­ge und für stark stei­gen­de Men­gen­be­dar­fe der Kun­den gerüs­te­te Pro­duk­ti­ons­in­fra­struk­tur geschaf­fen. „Wir erwei­tern den seit 1977 bestehen­den Werks­stand­ort um ein zusätz­li­ches, zwei­ge­schos­si­ges Gebäu­de“, schil­dert EBG-Geschäfts­füh­rer und Werks­lei­ter Lou­is Klein.

„Rund 3.000 Qua­drat­me­ter im Erd­ge­schoss sind für die E‑Mobility reser­viert – für Pro­duk­ti­on, aber auch für For­schung und Ent­wick­lung sowie für Ver­trieb und Ver­wal­tung.“ Dane­ben wer­den in dem neu­en Gebäu­de Pro­duk­ti­ons- und Büro­ka­pa­zi­tä­ten für das Wachs­tum in den sons­ti­gen Kun­den­märk­ten geschaf­fen. Zudem kön­nen mit dem Neu­bau die bis­he­ri­gen Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fe stark opti­miert wer­den: „Durch das stark ver­grö­ßer­te Platz­an­ge­bot kön­nen wir unse­re bis­he­ri­ge Außen­pro­duk­ti­on in St. Ste­fan im Rosen­tal in den Werks­stand­ort Kirch­bach inte­grie­ren. Das spart nicht nur Zeit und orga­ni­sa­to­ri­schen Auf­wand, es redu­ziert auch Trans­por­te und hilft so der Umwelt“, meint Lou­is Klein. Ins­ge­samt sol­len durch die Inves­ti­ti­on rund 40 neue Arbeits­plät­ze für die Regi­on geschaf­fen werden.

Miba und die Stei­er­mark – eine Erfolgs­ge­schich­te in Grün-Weiß

Die Tech­no­lo­gie­grup­pe Miba ist seit 2010 mit Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten in der Stei­er­mark ver­tre­ten. Das ober­ös­ter­rei­chi­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men mit der­zeit welt­weit 7.800 Beschäf­tig­ten an 29 Werks­stand­or­ten hat­te damals den Leis­tungs­elek­tro­nik-Spe­zia­lis­ten EBG und damit den Stand­ort in Kirch­bach gekauft. „Das Werk hat sich seit­her groß­ar­tig ent­wi­ckelt. Der Umsatz hat sich ver­drei­facht, von 13 Mil­lio­nen Euro im Jahr 2010 auf knapp 37 Mil­lio­nen Euro im Vor­jahr. Zudem haben wir mehr als 130 neue Arbeits­plät­ze geschaf­fen – die Zahl der Beschäf­tig­ten ist von 48 auf 180 gewach­sen“, schil­dert F. Peter Mit­ter­bau­er, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Miba AG.

Auch der zwei­te im Jahr 2010 von der Miba gekauf­te stei­ri­sche Leis­tungs­elek­tro­nik-Spe­zia­list DAU hat sich erfolg­reich ent­wi­ckelt. Der Her­stel­ler von Kühl­tech­no­lo­gien beschäf­tigt an sei­nem Werks­stand­ort in Ligist im Bezirk Voits­berg rund 100 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Der Umsatz beträgt rund 25 Mil­lio­nen Euro.

„Man kann mit Recht sagen, dass die Geschich­te der Miba in der Stei­er­mark eine Erfolgs­ge­schich­te in Grün-Weiß ist. Das gro­ße Know-how, die Ein­satz­be­reit­schaft, die vie­len neu­en Ideen und der Pio­nier­geist unse­rer knapp 300 stei­ri­schen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sind eine wesent­li­che Grund­la­ge für die­sen Erfolg“, meint Miba Chef Mit­ter­bau­er. Zudem sei die Part­ner­schaft mit den Gemein­den und dem Land Stei­er­mark her­vor­ra­gend. Und Mit­ter­bau­er stellt klar: „Die Ent­schei­dung für die Inves­ti­ti­on in die Werks­er­wei­te­rung in Kirch­bach ist daher auch eine bewuss­te Ent­schei­dung für den Stand­ort Stei­er­mark, mit dem uns seit 13 Jah­ren eine so gro­ße Erfolgs­ge­schich­te verbindet.“

Wich­ti­ger Impuls für die Markt­ge­mein­de Kirch­bach-Zer­lach und für die Region

Auch für die Markt­ge­mein­de Kirch­bach-Zer­lach ist die Inves­ti­ti­on in den Werks­stand­ort ein wich­ti­ger Impuls, wie Bür­ger­meis­ter Anton Prödl fest­hält: „High Tech für die Ener­gie­wen­de und für die Mobi­li­tät von mor­gen schafft Wachs­tum und siche­re, zukunfts­ori­en­tier­te Arbeits­plät­ze. Das gilt auch für länd­li­che Regio­nen, der Miba Stand­ort in Kirch­bach ist dafür das bes­te Beispiel.“

Auch kön­ne durch attrak­ti­ve Arbeits­plät­ze das Aus­pen­deln etwa nach Graz ver­mie­den und damit das akti­ve Gemein­de­le­ben geför­dert wer­den. „Wir freu­en uns daher über die bewuss­te Stand­ort­ent­schei­dung der Miba für unse­re Gemein­de, und auf die wei­ter­hin gute Zusam­men­ar­beit, im Inter­es­se der Regi­on und der Men­schen, die hier leben.“