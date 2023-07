Mit 62 wur­de Her­mann Haberl 3‑facher Lan­des­meis­ter in der olym­pi­schen Bogen­klas­se 2023.

SIEG in der Senio­ren Klas­se Indoor, SIEG in der All­ge­mei­nen Klas­se Indoor und SIEG in der All­ge­mei­nen Klas­se Out­door. Am 29. und 30. Juli 2023 folgt die Stasts­meis­ter­schaft der Senio­ren in Wal­lern a.d.Trattnach.