Alle im selben Boot“–Teambuilding oder Freizeitausflug einmal anders

Team­work wird in Frei­zeit und Beruf immer wich­tig. Ein gutes Gelin­gen erfor­dert Inves­ti­tio­nen in die Gemein­schaft. Eine neue Mög­lich­keit mit einer coo­len Akti­vi­tät die Gemein­schaft zu leben ist ein Boots­aus­flug mit dem „Tiger“ am Traunsee.

Char­tern Sie den „Tiger“ “ — einen his­to­ri­schen Kut­ter aus den 1930er Jah­ren, mit Gaf­fel­ta­ke­lung und 8 Ruder­rie­men inkl. Skip­per Albert, der den Traun­see wie sei­ne Wes­ten­ta­sche kennt. Der Tor­pe­do-Kut­ter wur­de ursprüng­lich für die deut­sche Kriegs­ma­ri­ne gebaut und ist mit allen Was­sern gewaschen.

Gera­de Team­ar­beit kann am bes­ten gemein­sam am Was­ser erlebt wer­den, denn wir sit­zen alle im sel­ben Boot. „Fehlt es am Wind, greift man an die Ruder. Nicht ohne Grund kommt das Boot in Bewe­gung“ berich­tet Andrea Frauscher-Oberfrank.

Auch für einen akti­ven und lus­ti­gen Tag mit Fami­lie oder Freun­den am schö­nen Traun­see ist der „Tiger“ eine gran­dio­se Freizeitaktivität.

Gechar­tert wer­den kann der „Tiger“ beim Frau­scher Boots­ha­fen immer mon­tags für max. 8 Teil­neh­mer. Für Preis­an­fra­gen und Ter­min­re­ser­vie­run­gen steht Andrea Frau­scher-Ober­frank ger­ne zur Verfügung

Mail: office@frauscherhafen.at

Tel. 07612 65811)