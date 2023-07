Anspruchsvolle Hubschrauberrettung im Toten Gebirge

Fünf Freun­din­nen aus Prag unter­nah­men eine mehr­tä­gi­ge Berg­tour über das Tote Gebir­ge. Am 05. Juli 2023 gegen 09:00 Uhr star­te­ten sie ihre vor­letz­te Etap­pe zum Eben­seer Hoch­ko­gel­haus über den mar­kier­ten, aber lan­gen und anspruchs­vol­len Weg Nr. 230. Gegen 13:30 Uhr, nach etwa der Hälf­te der Stre­cke, stol­per­te eine 39-jäh­ri­ge Tsche­chin und stürz­te mit dem rech­ten Knie gegen einen Stein. Dabei ver­letz­te sie sich unbe­stimm­ten Gra­des. Ihre Beglei­te­rin­nen ver­such­ten einen Not­ruf abzu­set­zen, was ihnen auf­grund des feh­len­den Han­dy­emp­fangs aber nicht gelang.

Der Hüt­ten­wart der Hoch­ko­gel­hüt­te alar­mier­te gegen 16:00 Uhr, kurz vor Her­ein­bre­chen einer Kalt­front, den Berg­ret­tungs­dienst. Zwei Not­arzt­hub­schrau­ber muss­ten einen Ret­tungs­ver­such auf­grund der herr­schen­den Wit­te­rung abbre­chen. Vom Berg­ret­tungs­dienst wur­de wäh­rend­des­sen eine auf­wän­di­ge ter­res­tri­sche Ret­tung vor­be­rei­tet. Ca. drei Stun­den nach der Alar­mie­rung befand sich eine Mann­schaft des Berg­ret­tungs­diens­tes und ein Alpin­po­li­zist im Nah­be­reich der Ver­letz­ten. Auf­grund eines kur­zen Wet­ter­fens­ters zwi­schen zwei Gewit­ter­fron­ten wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber erneut alar­miert und vom Berg­ret­tungs­dienst eingewiesen.

Per Crash-Ber­gung, mit einer flie­ge­ri­schen Meis­ter­leis­tung in zwei Umläu­fen, konn­ten die Ver­letz­te und ihre zwei ver­blie­be­nen Beglei­te­rin­nen vom Hub­schrau­ber auf­ge­nom­men und gegen 19:20 Uhr zum Hoch­ko­gel­haus gebracht wer­den. Von dort aus wur­de die leicht unter­kühl­te 39-Jäh­ri­ge in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl geflo­gen. Der lan­ge und äußerst anspruchs­vol­le Ein­satz konn­te gegen 22:45 Uhr been­det wer­den, so die Polizei.