In Gmun­den hat sich Diens­tag­vor­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall ereig­net, bei dem offen­bar ein Auto gegen eine Mau­er gekracht ist.

Der Unfall pas­sier­te am Vor­mit­tag in der Mil­ler-von-Aich­holz-Stra­ße in Gmun­den. Die Feu­er­wehr wur­de zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son alar­miert. Ein­ge­klemmt war dann offen­bar aber nie­mand. Ein PKW war im vor­de­ren Bereich seit­lich beschä­digt. Eine Per­son wur­de bei dem Unfall laut Ret­tungs­dienst leicht verletzt.

Quel­le: laumat.at