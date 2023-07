Bergsteiger am Sulzkogel tödlich verunglückt

Ein 73-jäh­ri­ger Mann ist am Sonn­tag von einer Berg­tour auf den Sulz­ko­gel nicht heim­ge­kehrt. Laut Poli­zei wur­de der Berg­stei­ger bei einer Such­ak­ti­on gegen 2:40 Uhr tot aufgefunden.

Der Mann aus dem Bezirk Gmun­den unter­nahm am 2. Juli 2023 eine Berg­tour auf den Sulz­ko­gel (1661m) im Gemein­de­ge­biet Stein­bach am Atter­see im Bezirk Vöck­la­bruck. Nach der Auf­fahrt mit dem E‑Bike, stieg der 73-Jäh­ri­ge gegen 10:00 Uhr über den Jagd­steig in Rich­tung Sulz­ko­gel auf.

Den Gip­fel erreich­te der Mann um 12:30 Uhr und über­mit­tel­te sei­nen Ange­hö­ri­gen eine Nach­richt, dass er den Abstieg nun antre­ten wer­de. Als er am Abend nicht nach Hau­se kam, wur­de die Abgän­gig­keit der Poli­zei gemel­det. Der töd­lich abge­stürz­te Berg­stei­ger wur­de schließ­lich bei der fol­gen­den Such­ak­ti­on am Steig in Rich­tung Sulz­ko­gel gegen 2:40 Uhr auf­ge­fun­den, berich­tet die Polizei.