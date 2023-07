Betrüger in Haft

Auf­grund einer Anzei­ge durch die Geschäfts­füh­rung eines Beklei­dungs­han­dels­un­ter­neh­mens am 14. Febru­ar 2023 hin­sicht­lich eines Inter­net­be­stell­be­trugs durch einen unbe­kann­ten Täter konn­te ein in Bad Ischl wohn­haf­ter 24-Jäh­ri­ger von Beam­ten der Poli­zei aus­ge­forscht und am 15. Febru­ar 2023 auf einer Bau­stel­le in Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see als Schwarz­ar­bei­ter auf­ge­grif­fen wer­den. Bei einer Nach­schau an sei­ner Wohn­adres­se wur­den unzäh­li­ge neu­wer­ti­ge und teils hoch­prei­si­ge Klei­dungs­ar­ti­kel, Babyu­ten­si­li­en und Ein­rich­tungs­ge­gen­stän­de auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Nach Abschluss der Ersterhe­bun­gen wur­de der 24-Jäh­ri­ge auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels noch am 15. Febru­ar 2023 festgenommen.

Bei den wei­te­ren Ermitt­lun­gen konn­ten schließ­lich rund 240 Bestell­be­trugs- und Betrugs­hand­lun­gen zum Nach­teil von Mobil­funk­be­trei­bern in einer Gesamt­scha­dens­hö­he im sechs­stel­li­gen Euro-Bereich geklärt und ein wei­te­rer 27-jäh­ri­ger Haupt­tä­ter am 21. April 2023 auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wien fest­ge­nom­men werden.

Der 24-Jäh­ri­ge steht außer­dem im Ver­dacht, im Zusam­men­wir­ken mit rund 150 vor­ran­gig aus der Slo­wa­kei abstam­men­den Kom­pli­zen in betrü­ge­ri­scher Absicht Mobil­funk­ver­trä­ge abge­schlos­sen und hier­durch raten­fi­nan­zier­te Mobil­te­le­fo­ne erlangt sowie dar­über hin­aus unzäh­li­ge Bestell­be­trugs­hand­lun­gen durch Ein­ga­be fal­scher Daten­sät­ze began­gen zu haben. Die bei­den gestän­di­gen Haupt­be­schul­dig­ten befin­den sich aktu­ell in Unter­su­chungs­haft in der Jus­tiz­an­stalt Wien-Josef­stadt, so die Polizei.